La gabardina 'limited edition' de Zara que Laura Matamoros combina con las botas de montaña más inusuales de Mango

La 'influencer' siempre acierta.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar el millón de seguidores en dicha red social (ahora mismo cuenta con 923.000).

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos fashion. El último ha alcanzado en menos de dos horas los más de 7.500 'likes' y la verdad es que no nos sorprende. Laura Matamoros ha compartido con sus seguidores un look ideal para este otoño y que también puede servirnos a la perfección para afrontar el invierno.

La joven ha combinado unos divertidos pantalones de cuadros de diferentes colores de la firma Antik Batik con una gabardina de Zara y unas botas de montaña de Mango. Dos creaciones que cuando te las enseñemos en detalle vas a alucinar.

En cuanto a la gabardina, se trata de una gabardina en color tostado de cuello solapa con capucha ajustable con cordones y extraíble con botones a presión. Manga larga con trabilla ajustable, bolsillos delanteros, detalle de pliegue en espalda con trabilla y cierre frontal con botones. Una auténtica maravilla que está a punto de agotarse (escribiendo este artículo pudimos comprobar que solo quedaba la talla XS) al tratarse de una edición limitada y que tiene un precio de 69,95 euros.

En cuanto al calzado, Laura se ha decantando por unas botas de montaña de piel de diseño combinado y diferentes colores de punta redonda, suela track y cierre de cordones con pasadores metálicos. Una fantasía que está a la venta en Mango y cuyo precio es de 69,99 euros.