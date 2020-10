Instagram tiene un nuevo objeto de deseo: las medias con logo de Chanel

Medias fantasía: manual de uso

Las ves, las quieres, pero... ¿No te atreves? Tienes que leer esto antes de lanzarte al mundo de las medias fantasía. Pero te lo advertimos, luego no hay vuelta atrás.

Las medias son un accesorio con el que todavía muchas mujeres no terminan de atreverse. Eso es porque no habían leído este manual de uso. Una vez visto ¡se lanzarán a la piscina! Y lo harán con los modelos más arriesgados que con motivo de la Navidad muchas firmas nos proponen, pero que no tienen porque tener una única aparición estelar en nuestros looks. ¡Larga vida a las medias de fantasía!