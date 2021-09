Esta chaqueta vaquera con detalles de tweed es todo lo que necesitamos para empezar el otoño

A.M

No es necesario volver a repetir por qué Carmen Gimeno se ha convertido en una de nuestras influencers preferidas. No es solo su gran sentido de la moda lo que nos ha conquistado, sino también que nos ha demostrado que han estilismos que quedan bien a cualquier edad y sobre todo, que ella tiene un ojo privilegiado a la hora de encontrar tesoros escondidos en nuestras tiendas low cost favoritas.

En verano quedamos flechadas con el vestido túnica de Zara, o el vaporoso de H&M que llevó en junio. Y ahora hemos caído rendidas ante la cazadora de Bershka que parece de lujo.

La influencer ha compartido en su perfil de Instagram lo que nosotras en la redacción hemos bautizado como 'el look perfecto del entretiempo'. La gran protagonista de este estilismo sofisticado y elegante es una chaqueta vaquera, pero no se trata de una chaqueta cualquiera. Hablamos de una cazadora vaquera con tejido tweed que no mentimos cuando decimos que podría ser de alta costura.

La chaqueta que luce es de Bershka y la buena noticia es que es más asequible de lo que te imaginas. Por solo 39,99 euros podrás hacerte con esta prenda que es capaz de elevar cualquier look y que además, para suerte nuestra todavía está disponible en todas las tallas.

La chaqueta tiene un 15% de algodón reciclado, eso significa que la producción de esta fibra recupera residuo de algodón de otras prendas por lo que reduce así la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos naturales, tiene el cuello y los bolsillos confeccionados en tejido vaquero y, el resto de la prenda es de algodón en tonos rojo, azul, negro y verde. Colores fríos que se combinan con mucha facilidad en el otoño-invierno.

Carmen le ha dado un toque propio al deshilar el bajo de la cazadora, y la verdad es que a nosotras nos parece una idea bastante original que en definitiva vamos a copiar.

Además, la 'influencer' la ha combinado a la perfección con unos vaqueros cropped, una camisa blanca y unas zapatillas Converse blancas. El resultado no necesita más explicación, basta con verla y saber que con este estilismo serás la mejor vestida de cualquier lugar.