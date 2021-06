La influencer ha combinado el vestido con estampado floral de H&M con una americana rosa de Zara y unas zapatillas Converse.

A. M

Desde Carmen Gimeno llegó a nuestras vidas no hacemos más que seguirle el rastro. Sus looks son inspiración total y 'low cost', una característica que los convierten de inmediato en estilismos estrella. Hace unas semanas nos descubría un maravilloso vestido blanco de H&M que sienta bien a cualquier edad y que además hace tipazo, ahora la influencer ha vuelto a elegir una prenda del gigante sueco para formar uno de sus looks más aplaudidos en Instagram.

Con más de 173 mil seguidores en Instagram la influencer se ha marcado un look de entretiempo con un maravilloso vestido vaporoso con estampado floral de H&M y una americana over size en rosa pastel.

El vestido de estampado de flores en color rosa, que es uno de los tonos de la temporada, es un modelo vaporoso y holgado en tejido arrugado suave con hilos brillantes que lleva las mangas globo largas.

Tiene una abertura en el escote con lazada y canesú fruncido para aportar volumen y caída a la prenda. Además, la falda está escalonada y el bajo en evasé. Cuesta 69,99 euros y como era de esperar, este modelo está totalmente agotado en la web. Pero siempre nos queda la esperanza de encontrarlo en tienda.

Carmen ha escogido una blazer rosa de Zara, un modelo de cuello y solapa, con dos bolsillos en la parte delantera y de corte recto, que se vende por 69,95 euros. Ha completado el look con una zapatillas blancas Converse, que como ya hemos contado nunca pasan de moda y son nuestras mejores aliadas para todos nuestros de entretiempo.

Carmen se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para las mujeres que pasados los 45 años, están dispuestas a adaptarse a todas las tendencias de moda y darles un estilo propio. Sus looks, como ya ha quedado demostrado en varias ocasiones, se suele componer de prendas de última colección con otras que bien podrían ser de fondo de armario y básicas y eso sí, siempre añadiendo calzado deportivo para darle un toque más moderno.

Sus conjuntos causan sensación en Instagram gracias a su creatividad para crearlos, pero también porque son fáciles de encontrar, quedan de maravilla a todas, sin importar la edad y están al alcance de nuestros bolsillos.