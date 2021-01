Si adoras las americanas, Laura Matamoros te convencerá para que te pases por Pull&Bear a por este blazer de nueva colección

Con el estampado más elegante.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Porque son elegantes, porque nunca pasan de moda, porque son muy versátiles y tienen cientos de combinaciones, las americanas se han convertido en un imprescindible en todos los armarios. Blancas, negras, rosas… las opciones son infinitas, pero estamos seguras de que después de ver la americana de Laura Matamoros, que es de Pull & Bear, te vas a enamorar de las estampadas.

Después de ver el último look de Laura Matamoros estamos seguras de que todo lo que necesitas este invierno para ir estilosa y calentita es un jersey oversize

Esta es la razón por la que Laura Matamoros se ha inyectado bótox

Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza en Instagram y, ahora, ha estrenado americana de pata de gallo de Pull&Bear.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-. En una de sus fotos de Instagram ha lucido una americana de nueva colección de la que estamos completamente enamoradas.

Cruzada y con estampado pata de gallo en negro y rojo, la americana de Laura Matamoros está a la venta en la web de la firma por 35,99€. Y, ojo, que si te gusta, tienes que darte prisa porque la talla XL ya se ha agotado y la L está a punto.

Aunque si eres de las que adora las rebajas, seguro que te interesará hacer un repaso a los descuentazos que hemos encontrado en Pull&Bear.