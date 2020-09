Eva González ha descubierto que estos joggers efecto piel de Zara quedan de miedo con una americana cruzada de Massimo Dutti

¡Menudo lookazo!

Eva González ha decidido ponérnoslo fácil a sus seguidoras y últimamente no solo comparte más looks en Instagram sino que encima nos avisa de dónde es cada prenda que elige. Gracias, gracias y más gracias, Eva.

Antes nos volvíamos locas para poder encontrar en qué tiendas pescaba la sevillana, y ahora podemos imitar su estilo casi en cinco minutos, a golpe de pocos clics. Porque lo cierto es que la presentadora está on fire en cuestión de estilo, ya sea con sus looks informales de diario o con los estilismos que nos regala en su trabajo en la televisión.

En su última aparición en la pequeña pantalla, en el programa 'Pasapalabra', presentado por su amigo Roberto Leal -ambos son de la misma tierra, la comarca de Los Alcores como la propia Eva ha recordado en la leyenda que ha escrito junto a la imagen del outfit de su visita al show-, la modelo ha optado por un look 'made in Inditex' espectacular al combinar unos joggers efecto piel de Zara con una americana cruzada de Massimo Dutti, ambas en color negro, uno de sus favoritos.

Los joggers, que se venden en la tienda online de la firma española por 29,95 euros, son ideales para completar un armario versátil porque permiten numerosas alternativas para acompañarlos, tanto en la parte superior como en los pies, al tener los bajos elásticos y ajustados. La andaluza ha elegido unos peeptoes con estampado animal print y atados al tobillo con lazada negra, como si de una alpargata de la reina Letizia se trataran, pero también admiten salones clásicos, por supuesto sandalias de tacón, e incluso deportivas básicas. Los zapatos de Eva, por cierto, son de Patricia Kell.

La americana, por su parte, es el clásico diseño oscuro del que echas mano cuando necesitas rematar un look con un toque extra de formalidad. Nada de diseños holgados y rectos como tanto se llevan últimamente, esta es una blazer femenina cruzada clásica, entallada y rematada con botones grandes. La americana marinera de toda la vida. 129 euros son el peaje de que pueda acabar en tu armario.

Un llamativo collar de Zara con eslabones dorados y muy grueso y un sencillo top blanco firmado también por el sello gallego son los otros dos detalles más importantes del look de Eva González, que lo ha rematado con uno de sus peinados favoritos, la coleta alta y un make up look en el que destaca el labial rojo.