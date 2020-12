Después de ver el último look de Laura Matamoros estamos seguras de que todo lo que necesitas este invierno para ir estilosa y calentita es un jersey oversize

En una de sus fotos de Instagram ha lucido un jersey de Uterqüe oversize y ha dado con el combo perfecto para el frío de estos días.

Con este frío, ¿a quién no le apetece vestirse con un jersey calentito y suave? Pues Laura Matamoros lo ha encontrado. Y es que la influencer allá donde va Laura Matamoros triunfa. Es una de las españolas con más tirón en redes sociales y, la verdad, no nos extraña. Natural y muy estilosa, combina prendas low cost con otras de firma de alta gama, justo la fórmula que ha llevado a otras influencers como Paula Echevarría a ser icono de estilo. No hay día que la hija de Kiko Matamoros y sobrina de Mar Flores no nos dé algún tip de moda o belleza en Instagram y, ahora, a las puertas de la Navidad, ha lucido un jersey oversize del que estamos enamoradas.

A sus 27 años, cuenta con casi un millón de 'followers' que no solo se interesan por su vida, también por sus looks -algunos de más de cuatro cifras con sus bolsos de Chanel, Yves Saint Laurent, Dior…-. En una de sus fotos de Instagram ha lucido un jersey de Uterqüe oversize y ha dado con el combo perfecto para el frío de estos días.

¿Hay una combinación que nos guste más a todas que un jersey grueso y unos pantalones vaqueros negros? Lo dudamos mucho. Es la típica combinación a la que recurres ese día en el que no sabes qué ponerte pero es fácil caer en el aburrimiento.

En la web de Uterqüe está disponible el jersey punto perlado, con cuello perkins y manga larga diseñado para un fit oversize por 89€.