Cuando llega la época de buen tiempo, la hija de Isabel Preysler tiene claro cuál es su marca estrella de vestidos.

Quizás te hayas percatado que cuando aparece el buen tiempo, no te puedes resistir a llevar vestidos. Es algo normal. Después de tantos (y largos) meses llevando pantalones hasta el tobillo, o vestidos con medias, apetece lucir vestidos, ¡y piernas! Y no es para menos. Estamos a puntito de comenzar el verano, y podemos decir (o casi) que estamos oficialmente ya inmersas en la temporada de vestidos. Y no es que lo digamos nosotras. La prueba de fuego está en Instagram. Ya casi todas las famosas, 'influencers' o prescriptoras de moda se han sumado a los vestidos. Ya sean vestidos blancos como los que ha estrenado ya Amelia Bono, o de corte lencero (y mega ‘chic’) que llevó ayer Tamara Falcó.

Pues bien, parece que Tamara ya nos ha dejado claro cuál es su marca favorita de vestidos, y puede que se los veamos durante todo el verano. Y es que la hija de Isabel Preysler nos ha deleitado con un vestido con estampado floral, que cuenta ya con lista de espera, de la marca que adoran las francesas: Rouje.

Un vestido midi (180 euros) con botones en la zona del escote, cintura marca y tejido satinado. Sin duda, un vestido con aires muy afrancesados perfecto para llevar en primavera-verano con unas bonitas sandalias de tacón midi.

No es la primera que vemos a Tamara Falcó con un vestido de la marca Rouje. El verano pasado, la hija de Isabel Preysler nos enseñó otros vestidos de la marca de la influencer y propietaria de Rouje, Jeanne Damas.

Pero Tamara no es la única 'celebritie' que ha caído rendida a los maravillosos vestidos de Rouje. Selena Gomez, Alexandra de Hannover, Sienna Miller, e incluso la modelo española, Eugenia Silva no se han podido resistir a los vestidos que adorna las francesas.

Si aún no has encontrado tu vestido favorito de este verano, te recomendamos que eches un vistazo y encuentres el tuyo. Puede ser de Rouje, o de algunas de las marcas que te proponemos a continuación.