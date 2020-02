Camila Coelho, que siempre derrocha estilo, tiene la fórmula para vestir bien esta primavera: minifalda, blazer oversize y botas altas de piel con tacón

El color amarillo se postula como el tono protagonista de los próximos meses.

Woman.es

Estas semanas intensas en el sector de la moda con el tour de las pasarelas nos deja siempre grandes conclusiones de cara a lo que vamos a llevar más en los meses posteriores. No tanto por lo que se ve en los desfiles, que nos hablan de lo que ocurrirá dentro de un año, sino en el street style que vemos alrededor de ellas. Y si algo está quedando claro es que, más allá de la omnipresencia de las chaquetas de cuero largas, las minifaldas va a ser la prenda de la temporada de primavera. Y la vamos a llevar a lo Margot Robbie en ‘Érase una vez en Hollywood’ -en la piel de Sharon Tate-: con botas altas de piel.

A lo largo del 2019, donde los 90 fueron la gran fuente de inspiración del sector, ya atisbamos que la moda setentera se postulaba muy bien para ser su relevo, y en este comienzo del 2020, la minifalda, prenda que vivió su explosión a finales de los 60 y que se consolidó en los 70 precisamente con las botas altas como gran pareja de baile, está confirmando esa sensación.

Lo vimos hace algunos días en Milán con el viaje al pasado al que nos llevaron los looks de Kendall Jenner y Gigi Hadid, y estamos comprobando que influencers como Camila Coelho también apuntan en la misma dirección.

La brasileña nos ha regalado un look espectacular desde París construido a partir de dicha combinación. A las botas altas y la minifalda, Coelho le ha dado añadido el toque definitivo para conseguir el outfit de primavera ideal: una blazer oversized, un corte que sobrevive, al menos de momento, al primer empuje que los diseños cropped han dado en estos primeros compases del año.

No parece casualidad, además, que la influencer latinoamericana haya elegido el color amarillo como protagonista absoluto del look, ya que también es el tono del suéter rayado con el que ha rematado el look. Apenas con unos días de diferencia, hemos visto apostar por él como color principal de un look a Irina Shayk en Milán, a Gigi Hadid con un trench 'old school' a su llegada a París y ahora también a Camila Coelho. Parece evidente que algo nos están queriendo decir.

¿Será el amarillo el color de moda en los próximos meses? La verdad es que no se nos ocurre un tono más alegre y vivo que este para recibir al buen tiempo.