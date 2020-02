El look más cítrico lo trae Irina Shayk vestida de color lima de cabeza a los pies que llena de luz la ciudad de Milán en pleno invierno.

Silvia Muñoz de Morales

Un día después de hacer acto de presencia en la 'after party' de los BRIT Awards en Londres, Irina Shayk aparece en Milán para asistir a un evento de Furla durante la Fashion Week que domina la ciudad del 18 al 24 de febrero.

La modelo y madre de una pequeña que cumple 3 años el mes que viene, ha arrasado con un look de lo más cítrico, refrescante, eléctrico e impactante de lo que llevamos de 'street style' en Milán. La temporada está bañada por marrones, blancos y negros pero Irina dice ''basta'' y se agradece, desde lo más profundo, el aporte de color a este invierno que poco innovador nos está resultando.

¿Cómo triunfar con un total look de un color tan potente como es este verde lima? Combinar distintos tejidos y materiales es clave para no resultar demasiado a la vista. La chaqueta de lana abotonada con un solo botón y con hombreras (sumado a este color cítrico) es el toque ochentero del look, que lejos de ser una americana convencional, hace la función de mini vestido con unas medias tupidas exactamente del mismo color.

Un jersey de cuello cisne era necesario para protegerse del frío que junto con las botas 'over the knee' (fueron lo más deseado en 2017 y han vuelto este año) alarga la figura llevando el verde lima desde la barbilla hasta la punta de los pies. Esta es, sin duda, un truco para las más bajitas que buscan sacar unos centímetros más.

Botas imposibles de pasar desapercibidas por su grabado de cocodrilo, su tacón geométrico y su color eléctrico que se ganan todas las miradas. El único toque de color además del verde lo ha añadido el bolso, negro, de asa corta y de diseño clásico de los años 50.

Un 'outfit' atrevido que pide a gritos un peinado con 'efecto wet' del que hemos hablado miles de veces porque no paramos de verlo. Irina ha elegido llevarlo con la raya en medio y un moño bajo agregando el estilo de maquillaje que mejor le va a este pelo: natural y desapercibido.

La fórmula perfecta para combinar un look del mismo color que más allá de parecer fácil hay que jugar con el balance de una manera magistral.