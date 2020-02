Classic Blue es el color Pantone 2020: los expertos nos cuentan cómo llevarlo al maquillaje

Sophie Turner, Taylor Hill, Selena Gomez, o Chiara Ferragni, entre otras, ya han lucido este tono en sus maquillajes de ojos. Pero atención, porque la tendencia llega también a los labios e, incluso, al pelo.

Mar Peiteado | Woman.es

Es la séptima vez que el azul sale elegido como color del año. Pero el de 2020, el Pantone 19-4052 Classic Blue, es, según Pantone, “atemporal e imperecedero, y elegante en su simplicidad”. Con esa definición apetece incorporarlo a nuestra vida y, si pensamos en maquillaje, el primer sitio donde se nos ocurre aplicarlo es en los ojos ya sea en forma de sombras con o sin ahumado, en las pestañas, como eye-liner… Pero ¿lo pueden llevar todas las mujeres?

Cristina Lobato, maquilladora profesional, recomienda tener en cuenta el color de ojos y pelo: “Para ojos claros y cabellos rubios, van mejor tonalidades de azul más suaves: celeste, turquesa o azul bebé, llegando hasta el azul royal”. Mientras que las morenas pueden apostar por azules “más intensos y profundos: índigo, cobalto, marino…”, que aportan calidez y fuerza a la mirada. Gisela del Bosque, national make up artist de Sephora, también considera importante tener en cuenta la piel y recomienda “para las más frías, azules eléctricos, y azules suaves para las pieles cálidas”.

La maquilladora Charlotte Tilbury nos lo pone muy fácil con su nueva colección, Eye Colour Magic, inspirada en el círculo cromático para resaltar tu color de ojos: "Captas la magia del color cuando seleccionas tonalidades opuestas al color natural de tu iris; eso llena tus ojos de luz y hace que llamen la atención. Si, por el contrario, buscas un maquillaje favorecedor en el que reine la armonía, puedes elegir un tono similar al del color de tus ojos”, explica la maquilladora de las celebrities que asegura haber volcado sus 28 años de experiencia con el color, en la creación de estas nuevas paletas de sombras y delineadores. Concretamente la paleta de azules, ‘Super Blue’ mezclados con tonos champagne, “consiguen que los ojos marrones resplandezcan en un seductor mar zafiro” dando lugar a un efecto de marrón más ambarado.

Para quienes quieran jugar a combinar distintos tonos de azul en un mismo maquillaje de ojos, Cristina Lobato recomienda “aplicar los más claros y luminosos en el párpado móvil”, y los más oscuros “en la parte externa y la cuenca para dar mayor profundidad”. En cuanto a los acabados, Cristina Lobato recomienda los mates si buscas “un maquillaje de ojos más natural” y, eso sí, agregar un poco de “sombra metalizada o luminosa en la zona del lagrimal”, para dar el toque justo de brillo. Para un look más sexy, Gisela del Bosque, propone “un smoky eye en azul marino con un toque metálico en el centro del párpado móvil” y recomienda, en estos casos, “combinar con labios naturales”.

Para cualquier look de ojos en azules, Cristina Lobato destaca dos detalles imprescindibles: “Corregir bien la zona de la ojera, sobre todo si es azulada o amoratada”, y aplicar un primer de ojos para fijar y potenciar el tono azul de las sombras.

Para novatas

Si no estás acostumbrada a maquillarte con azules pero has llegado leyendo hasta aquí y estás dispuesta a iniciarte, Gisela recomienda “utilizar un tono mate y difuminarlo” para controlar la intensidad, o empezar con un eye liner para ir ganando confianza. Pero no te resistas “el azul medianoche en su versión intensa y metálica, es el nuevo negro”, declara.

Un toque de azul en la máscara de pestañas es también una opción sutil para las que todavía no se atreven. Miquel Cristóbal, maquillador para Revitalash apunta que “el azul hace la mirada más penetrante y sensual, permitiendo destacar especialmente los ojos verdes y las miradas de las chicas rubias”, y propone aplicarlo con las “pestañas descubiertas comenzando en la base y girando hacia arriba y hacia fuera, para separar, definir y alargar la pestaña”. Para looks nocturnos propone aplicar a continuación una capa negra. Otra opción muy discreta es, tras la máscara negra habitual, aplicar un toque azul solo en las puntas de las pestañas superiores. Si quieres llevar la tendencia del Pantone 2020 también a los labios, en Yoo, (yoomakeup.com) por 23 €, puedes obtener exactamente el Classic Blue o formularte uno a medida entre su extensa propuesta de azules.

Hasta los pelos

Famosas como Kylie Jenner, Katy Perry o Cara Delevingne ya han probado la coloración azul en su pelo. Según Treatwell, la app para reservar belleza online, en los dos primeros meses del año la coloración aumentan en un 26%, así que anímate ya, porque aseguran que alcanzar la tonalidad deseada puede costar. Si apuestas por un azul pastel, recomiendan, primero, decolorar el pelo. Si te decides por un azul más potente sugieren probar con mechas gruesas.