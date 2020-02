Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kaia Gerber: las top models del 2020 nos llevan de viaje en el tiempo a los años 60 y 70 de la mano de Versace

Sus looks a la salida del desfile de la firma italiana en Milán son pura inspiración.

De igual que las personas que escribimos de moda recurrimos habitualmente a esas imágenes icónicas de la era dorada de las top models en los 90, dentro de dos o tres décadas, cuando hagan lo propio las niñas y niños que se dediquen a escribir de ello cuando sean periodistas adultos, harán lo propio con la generación actual de modelos de élite, la primera que puede realmente compararse -salvando las distancias- con las Claudia Schiffer, Naomi Campell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y compañía.

Se da la casualidad que una de los estandartes de esta 'next gen' de estrellas de la pasarela es hija de una de las reinas de los 90: Kaia Gerber, hija de la mencionada Cindy Crawford. Ella es la última en incorporarse al grupo liderado por la belleza y el talento de las hermanas Hadid y Kendall Jenner, que en el desfile de Versace en Milán, al que también ha asistido con un vestido de blazer de infarto Emily Ratajkowski, nos han dejado unas imágenes de esas que serán referencia para siempre.

Las cuatro -el quinto gran nombre sería el de Cara Delevingne, ausente en Milán-, con sus respectivos looks, nos han hecho viajar a los 60 y los 70. De hecho, el paseíllo triunfal a la salida del desfile en la ciudad italiana de Bella, Gigi y Kendall, si una ignora la calidad de la foto, bien podrían ser escenas de aquella época gracias al homenaje sesentero a los minivestidos y las botas altas de Kendall Jenner y Bella Hadid. Esa mezcla entre el inconfundible estilo de las divas de Hollywood del momento con la presencia de las reinas de la moda de los 90 es realmente potente.

Setentero es, en cambio, el look escogido para la ocasión por Kaia Gerber, fiel a la chaqueta de cuero larga que no abandona desde que comenzó el invierno. Tiene toda la colección de cortes de esta prenda la joven norteamericana, que para el desfile de Versace ha optado por un diseño de solapa grande, tipo blazer, para combinarlo con unos pantalones de campana marrones que no pueden ser más vintage.

Es imposible no ver en Gerber el recuerdo de su madre, aunque es indudable también que se está construyendo su propio legado en la moda a base de desarrollar un estilo propio con detalles innovadores como ese corte de pelo más corto que el bob, insuperable en cuanto a estilo y elegancia.