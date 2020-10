El vestido negro de Lefties que Paula Echevarría combina con zapatillas para dar con EL LOOK del otoño

¡Y cuesta menos de diez euros!

Presta atención a lo que venimos a contarte porque te interesa y mucho. Y es que hemos dado con un vestido negro que será tu gran salvación este otoño.

Bueno, realmente no hemos sido nosotras quienes hemos hecho tal hallazgo sino Paula Echevarría quien ha hecho del 'little black dress' una de las piezas estrella de su armario esta temporada porque en las últimas semanas nos ha mostrado no una ni dos sino ¡hasta seis! versiones diferentes de este básico.

De todas las que nos había enseñado hasta ahora -con flecos, de encaje, ajustado y hasta tipo sudadera, entre otros- ha habido uno que precisamente por ser el más sencillo de todos, nos ha parecido la mejor opción. Uno que ha combinado con un abrigo de color gris y unas zapatillas en el mismo tono hasta conseguir un lookazo de otoño realmente eficaz porque no solo sienta genial, es que además es todo comodidad.

Se trata, como ves, de un diseño de lo más sobrio fabricado en tejido de punto de canalé de lo más suave, el cual es de silueta recta, corto, cuello redondo y manga larga que termina ajustada en los puños. Un vestido que ofrece el máximo confort por el mero hecho de ser completamente suelto, lo cual hace que seguro la actriz termine recurriendo a él a menudo en los próximos meses teniendo en cuenta el embarazo.

Además, al ser tan sencillo, no solo es genial para lucirlo como la asturiana en clave sport con unas zapatillas sino que también puedes añadir unas botas track, unas tipo cowboy o incluso unas de estilo militar que tu estilismo será igualmente válido para cualquier jornada tototerreno este otoño.

Lo mejor de todo es que vas a alucinar cuando te digamos lo que cuesta esta pieza tan completa: ¡menos de 10 euros!

Se trata de uno de los muchos vestidos que Lefties tiene a la venta en su recién estrenada tienda online -este mismo está disponible también en rosa pastel y gris claro por si quieres tener alternativas- y puedes conseguirlo en cuatro tallas diferentes. La mejor solución de renovar armario de básicos por muy poco dinero.