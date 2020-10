Si buscas un look ideal para las temperaturas bajas, ojito a este outfit de la actriz.

woman.es

Las temperaturas ya han bajado y eso solo puede significar una cosa: es momento de sacar los abrigos del armario. Y no estamos exagerando, la misma Paula Echevarría ya ha sacado su primer look con abrigo y nos hemos enamorado al verlo. Se trata una pieza de lana en color camel de talle ancho y que pertenece a la línea 'eco' de Mango y que es pura elegancia.

Y es que nosotras hace ya algunas temporadas que caímos rendidas al color camel, porque combinan con todo y además forman parte de un buen fondo de armario.

El abrigo 'camel' de Mango que ha lucido Paula Echevarría en Instagram es una de esas prendas que desde que la ves sabes que merece la pena invertir, no solo por la calidad del producto sino porque además es sostenible y eso le da un plus porque importante. Por eso, te decimos que si estas en búsqueda de un abrigo 'camel', esta es una opción con la que no te vas a arrepentir.

El abrigo cuesta 99,99 euros y está disponible aún en Mango desde la la XS hasta la XL, y algo que no podemos obviar, menos si eres bajita porque este diseño tiene la altura justa, y además cuenta con doble botonadura lo que hará mucho más bonita la silueta.

Además de este abrigo de color camel de Mango que ha llevado la actriz también ha escogido un vestido negro de canalé con el cuello elástico y las mangas largas. Un LBD nunca está demás en tu armario. Este diseño además de ser un modelo ceñido y esta disponible en verde y negro y cuesta 19,99 euros y está disponible desde la XS hasta la XL.

Y para completar este look, Paula ha llevado unos botines de piel (69,99 €) en negro también de Mango y con un detalle dorado en la punta. Además, el tacón cuadrado convierte a este botín en un calzado muy cómodo.

Solo nos queda reconocer que la actriz no para de sorprendernos con sus looks, y que luce más feliz que nunca. Desde que nos confirmara que está esperando a su segundo hijo, el primero con su pareja actual Miguel Torres, la actriz no para de susperarse con cada look.