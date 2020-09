Créenos cuando te decimos que este vestido negro es lo único que necesitas para que la vuelta a la rutina no sea tan terrible.

Y llegó septiembre y con él las temperaturas más frescas. El verano para muchos ha llegado a su fin y algunos otros estarán estirándolo lo más que puedan. Sea como sea hay alguien que se adelanta a todo, que sabe muy bien qué es lo que estará de moda y que por supuesto que no iba a fallar con su último look, estamos hablando de Paula Echevarría. La actriz e influencer ha llevado el 'little black dress' que se hará viral este otoño.

En este caso hablamos de un vestido negro, corto, sin hombros y ceñido a la cintura que tiene todo para convertirse en la prenda perfecta para una una cena, pero que gracias a su corte también podrás llevar al trabajo (si es que vuelves a la oficina), o para un paseo tranquilo por la ciudad.

Paula ha elegido un vestido corto de manga larga de inspiración boho de Capriche, firma de la que Cristina Pedroche es fiel amante también. La protagonista de 'Velvet' lo ha conjuntado con complementos y accesorios en negro. Su escote bardot con detalle de nido de abeja, mangas abiertas con flecos y borlas y decoración de troquelados en escote y mangas lo convierten en una prenda que no necesita nada más para triunfar. Esta a la venta en la web de Capriche por 149,90 euros.

La actriz ha decidido llevarlo con sandalias planas de Hemes (un éxito verano tras verano) y un bolso de piel negro de Fendi. Y obviamente que para proteger sus ojos del sol, no iba a escoger otras gafas que no fueran las de Hawkers, firma de la que es imagen. Durante todo el verano Paula nos dejó claro que las gafas grandes de pasta son sus favoritas.

Lo bueno de este vestido es que es super versátil, lo mismo lo llevas con sandalias planas, que con zapatilla (unas Superga, por ejemplo), que con unas cuñas o alpargatas negras o rojas para darle más vida. Además, se puede conjuntar con una chaqueta vaquera, el resultado siempre será favorecedor, palabra de Paula.