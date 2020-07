Olivia Palermo y el vestido corto de nido de abeja que es tendencia este verano

Confirmado: a Olivia Palermo no se le resiste ningún look.

Olivia Palermo es sin lugar a dudas la 'it girl' con más estilo sobre la Tierra. No importa si lleva un vestido largo de lunares, o un vestido blanco con mules, o el look layering ideal para el verano. No hay tendencia que se le resista ni y ahora que estamos en verano no ha dejado de inspirarnos con looks que son simplemente perfefctos.

Somos presas de estilo, así que no hay día que no busquemos inspiración en sus look. Esta vez Palermo ha salido a las calles de Nueva York con un oufit que reúne todas las tendencias de la temporada.

Se trata de un vestido corto con estampado de flores azules y escote barco. El modelo tiene pequeños volantes repartidos por todo el cuerpo y las mangas. El centro del pecho y la parte del escote en los hombros es de nido de abeja, el tejido de la temporada. Ha conseguido hacer que un vestido que a primera vista sea muy campestre se convierta en un look urbano.

Para conseguir este cambio Olivia ha combinado su vestido con un par de mules con bordados florales. Además, como bolso ha elegido un capazo de rafia que ya se lo hemos visto en otras ocasiones.

El vestido es ideal tanto para llevarlo a la playa con unas sandalias planas, como también se verá precioso con unas alpargatas con cuña e incluso si eres más de zapatillas se este diseño te servirá.