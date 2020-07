Puede que este vestido de lunares de Olivia Palermo (que puedes llevar incluso a una boda) sea el más bonito de la temporada

Pura elegancia.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si Olivia Palermo es conocida como la reina del 'street style' es por algo. La 'it girl' nos está regalando auténticos "lookazos" de verano para todo tipo de ocasiones, desde un look trampantojo con camisa masculinas y sandalias planas hasta el vestido blanco más romántico del verano.

Y es que, cuando pensábamos que la socialité no podía superarse más, llega y nos muestra el vestido de lunares más elegante del 'street style' y que incluso nos atreveríamos a decir que es el MÁS BONITO. Aunque no lo ha llevado en ningún evento (sino paseando a su mascota por las calles de Nueva York, porque ella se lo puede permitir...), resulta ideal para un look de invitada.

Se trata de un vestido largo en color marrón con estampado de lunares blancos. El diseño cuenta con un escote halter superfavorecedor y una lazada al cuello que, sin duda, aporta un toque extra de elegancia a la prenda y hace que sea todavía más original.

El vestido cuenta con un sutil fruncido a la altura de la cintura, que logra afinar visualmente esta parte del cuerpo, y de donde parte una falda plisada fluida con botonadura en la parte delantera con una pequeña apertura que cae a mitad de las piernas. La prenda, por cómo está diseñada y simplemente con llevarla con unas sandalias de tacón, es perfecta para un look de invitada o una fiesta nocturna, ¿o no? Sin embargo, Olivia lo lleva en un look de 'street style' que también nos parece muy inspirador, y nos encanta.

La neoyorquina que no le teme a nada, estilísticamente hablando, sabe cómo mezclar estampados y triunfar. En esta ocasión se ha atrevido a combinar el vestido de topitos con sus babuchas preferidas, aterciopeladas y con estampado floral de colores, que es su calzado favorito de la temporada, ya que se lo hemos visto en muchas otras ocasiones.

Como complementos, Olivia Palermo ha optado por un bolso de mano tipo bombonera en color blanco y, por supuesto, un pañuelo de seda a juego con el que tapa su mascarillas para ir protegida sin renunciar al estilo, un truco al que ya han recurrido muchas otras 'celebrities' e 'influencers'.

No olvidemos que el estampado de lunares es uno de los más vistos en el 'street style' esta temporada y al que ya han caído rendidas 'it girls' de todo el mundo. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu vestido de lunares?