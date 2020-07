Tapar la mascarilla con un pañuelo, el truco de Olivia Palermo para cumplir con las medidas de seguridad

¿Ir protegida sin renunciar al estilo? La reina del 'street style' nos demuestra que es totalmente posible.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Si hay alguien que sepa cómo seguir arrasando en el 'street style' incluso en tiempos de pandemia, ella es Olivia Palermo. Aunque bien es cierto que su única excusa para pisar las calles de Nueva York son las salidas con su adorable bichón maltés, la 'it girl' sigue derrochando estilo y regalándonos auténticos "lookazos", incluso para estos paseos matutinos.

Y es que a Olivia Palermo no hay estilismo que se le resista. En sus últimas apariciones nos ha inspirado con 'outfits' ideales y nos ha enseñado cómo sacar todo el partido a las faldas midi en un estilismo basado en la tendencia del 'layering' (o por capas) o cómo combinar una falda pantalón estampada. Pero si hay un detalle que no podemos dejar pasar de los recientes estilismos de la 'it girl', es el truco que utiliza para seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad y estar a salvo, sin renunciar al estilo. ¿Cómo? Mucho más fácil de lo que piensas.

Sabemos de sobra que las mascarillas quirúrgicas no son del todo favorecedoras (y mucho menos estilosas). Aunque bien es cierto que muchísimas marcas están lanzando diseños ideales para que puedas completar tus looks, siempre puedes recurrir al famoso truco de Olivia Palermo que, sinceramente, a nosotras nos ha conquistado y que simplemente consiste en tapar la mascarilla con un pañuelo de seda (o efecto seda, ya que es mucho más fresquito para los meses de verano). ¿No se te había ocurrido antes? A nosotras tampoco. Tenemos que admitir que nos parece una fantástica idea, pues además de tapar la mascarilla, le aportarás un toque extra de originalidad a tu look.

En esta ocasión, Olivia Palermo ha optado por un pañuelo en color coral, una tonalidad que arrasa en el 'street style' veraniego desde hace varias temporadas y que nunca pasa de moda, con detalle de rayas blancas, que se ha colocado sobre la mascarilla a modo de bandana. ¿No es ideal?

Este accesorio ha complementado un look elegante y cómodo. Y es que la 'it girl' ha vuelto a apostar por una falda midi, a las que tanto suele recurrir, de patrón escalonado y estampado de rayas verticales azules, lo que le aportar un aire 'navy' al estilismo. La prenda la ha combinado con un jersey en color blanco, a juego con la falda, con manga acampanada y unas babuchas preciosas con estampado floral que ya la hemos visto lucir en otras ocasiones y que parece que ya ha elegido como su calzado favorito de la temporada.