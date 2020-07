Falda, pantalón (o la mezcla de ambos); el look de Olivia Palermo es ideal para el verano y queda genial con zapatillas

La reina del 'street style' triunfa con un cómodo look de mañana donde los lunares y los lazos son los protagonistas.

Los paseos de Olivia Palermo por Nueva York siempre copan titulares de moda, incluso ahora que sus apariciones sobre el asfalto se reducen a las salidas con su perro, un precioso bichón maltés llamado Mr. Butler, y siempre van acompañadas de mascarillas. Pero es que sus looks son pura inspiración; como el de este jueves, cuando ha lucido un conjunto en tonos azules con una preciosa falda de lunares con truco como pieza estrella.

Desde que empezó el buen tiempo la 'it girl' ha guardado en el armario su colección de pantalones y últimamente todos sus 'outfits' están compuestos por vestidos o faldas veraniegas. Ese es el caso de la prenda trampantojo que ha llevado hoy, una falda pantalón plisada, de corte 'midi', con lazada a la cintura, en tejido fluido y con una gran abertura lateral que aporta movimiento y gracia a cada paso. El estampado de lunares, uno de sus favoritos, le da el toque de tendencia.

Como parte de arriba Olivia ha optado por un original jersey con mangas abullonadas que deja los hombros al descubierto y va rematado por dos lazos en los hombros; y, para los pies, la empresaria, que hace años que apenas usa tacones, ha seguido en su línea de apostar por la comodidad, eligiendo unas zapatillas blancas con lazo (un detalle que no deja de repetirse en este look) de la marca Alexandre Birman, un calzado del que últimamente no se separa y combina incluso con vestidos largos.

El resultado final es un conjunto confortable (y muy fácil de copiar), ideal para las mañanas de entretiempo. Sin embargo, esa maravillosa falda plisada tiene muchas posibilidades y puede quedar de lujo combinada con tops lenceros, camisetas básicas, sandalias planas o de tacón, bailarinas... en función de la ocasión. ¡Pura versatilidad!