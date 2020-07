Su responsable, Raquel Rodríguez de Rewinder, nos facilita más detalles. Y nos da solución al dilema de dónde guardar la mascarilla.

Clara Hernández | Woman.es

Las mascarillas se han convertido en el accesorio indispensable de nuestro día a día en la nueva normalidad. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un modelo que reúna todos los estándares y características deseables, es decir, que protejan adecuadamente, que no parezca que nos ahogamos cuando las llevamos, que sean reutilizables (y, por tanto, más ecológicas porque, ¿te has planteado la cantidad de residuos que generará el uso de mascarillas de usar y tirar?) y que se laven con facilidad, incluso en la lavadora. Ya puestos a pedir, si son bonitas, ¡mejor que mejor!

Eso mismo se planteó Rewinder, una firma canaria firmemente comprometida con la conservación medioambiental y la sostenibilidad social. Lo suyo fue un trabajo a contrarreloj que hace algo más de un mes obtenía sus frutos: la mascarilla homologada Rewinder40 que está confeccionada en algodón 100% orgánico biodegradable, admite 40 lavados a mano o de lavadora a 60 grados, tiene un alto grado de protección (evita que contagiemos y que nos contagien con una eficacia similar a la de las mascarillas FFP2, certificada por ITEL) y está confeccionada en España, siguiendo las premisas de la economía sostenible de cercanía. Además, ofrece un diseño minimalista en dos colores, negro y blanco, que puede ir con cualquiera de nuestros outfits.

Desde la firma de soluciones y moda sostenible Rewinder, su CEO, Raquel Rodríguez, da más detalles de este proyecto que, además de darnos respuesta a muchas de las cuestiones de esta nueva etapa, nos hace reflexionar.

"Teníamos un aliado en Cataluña que estaba desarrollando un tejido orgánico al que se le había practicado un tratamiento hidrófugo para que repeliera líquidos. Ahí fue como empezó este proyecto", explica al otro lado del teléfono Raquel quien, orgullosa, comenta que en algo más de un mes y medio han logrado "evitar el uso de más de 2,5 millones de mascarillas desechables" y han creado 5.000 puestos de empleo en España "de forma directa o indirecta".

"La mascarilla tiene una doble capa de algodón orgánico con tratamiento hidrófugo, así que repele líquidos para dentro y fuera, te protege a ti y a los demás. Y tiene un índice antibacteriano del 95%", señala.

Otros datos: "El índice de respirabilidad de cualquier mascarilla debe estar por debajo del 60%; el de la nuestra, está en un 36%, es de lo mejor, si no lo mejor, que hay en el mercado", subraya Raquel Rodríguez, quien también ha ideado una solución a dónde dejar la mascarilla mientras estamos en una terraza o en una cafetería. "Hay packs que traen la mascarilla con una bolsita también hidrófuga, a prueba de líquidos Porque la mascarilla, si no la llevamos puesta, debe mantenerse aislada. Ni se contamina, ni contamina otras cosas".

Es importante que tras el lavado, la mascarilla se planche, porque esto reactiva sus propiedades.

Antes de terminar, nos recuerda que la situación "extraña y dolorosa" que hemos atravesado supone que hay un nuevo presente que construir, y que este debe ser ecológico y consciente con lo que nos rodea ("No solo tenemos que tener conciencia, sino que ha llegado el momento de actuar", advierte), así como solidario (en su caso, parte de los beneficios de la mascarilla está destinada a Aldeas Infantiles).

Por último, nos deja una advertencia para comprar la mascarilla adecuada, sea de su marca o de otra: "Hay grandes superficies que, de repente, han empezado a vender mascarillas higiénicas, que no protegen, pero tiene la misma apariencia que las quirúrgicas. Y aunque su categoría está indicada en el 'packaging', como la apariencia es casi idéntica, piensas que tienen protección y las compras porque, además, son muy baratas. Se están vendiendo toneladas, con lo que también supone al medioambiente por los residuos".

El precio de las mascarillas Rewinder40 oscilan de los 8,99 euros a los 9,99 (14,99 con pack premium que incluye bolsa para guardarla). Actualmente, están disponibles en blanco y negro y para varias tallas (también para niños).