Vestido blanco de verano y mules planas, el último look de Olivia Palermo para triunfar en el 'street style'

Sin renunciar a la comodidad, por supuesto.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

No es ninguna novedad que te digamos que los vestidos blancos son un 'must have' para el verano. Y es que si en invierno las tonalidades oscuras invaden nuestros armarios, durante los meses más calurosos del año hacemos hueco a prendas de tonos claritos, en tejidos suaves y, a poder ser, amplios y fresquitos, ¿verdad? Efectivamente, los vestidos blancos cumplen con todos los requisitos.

- El look trampantojo de Olivia Palermo con camisa masculina y sandalias planas

- El look de pantalones de cuero y zapatos masculinos de Olivia Palermo mientras pasea a su perro por Nueva York

Las 'it girls' y 'celebrities' más estilosas del momento ya han caído rendidas antes el encanto de esta prenda, como es el caso de Meghan Markle o Ana Boyer, y por supuesto Olivia Palermo no iba a ser menos.

A pesar de ser una prenda superversátil que puedes combinar con cualquier tipo de zapatos, a nosotras nos ha cautivado la última propuesta de Olivia Palermo con la que nos confirma cuál es el calzado que mejor combina con un vestido blanco de verano.

Una vez más, la 'it girl' ha aprovechado su salida por las calles de Nueva York con su bichón maltés Mr. Butler para darnos toda una lección de estilo y, de paso, presumir de un "lookazo" muy inspirador.

Para la ocasión, Olivia Palermo ha llevado un maxivestido blanco de verano con bordado inglés, tirantes finos, escote en caja, lazada en la cintura y con caída fluida que hace que sea tan cómodo como favorecedor. ¡Ideal para el verano!

La empresaria ha completado su look con unas mules planas de terciopelo y estampado floral que ya le hemos visto en otras ocasiones, y que nos atreveríamos a decir que son las sucesoras de los famosos mocasines que protagonizaban sus looks de invierno, y es que, efectivamente, son comodísimas y combinan con absolutamente todo.

Por supuesto, Olivia Palermo no se ha olvidado del complemento estrella con el que tapa sus mascarillas para cumplir con las medidas de seguridad sin renunciar al estilo, los pañuelos. En esta ocasión ha optado por un diseño de seda rojo y negro que combina a la perfección con el vestido y el calzado. A nosotras nos ha conquistado, ¿y a ti?