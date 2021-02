Si eres de las que siempre lleva medias con faldas, fíjate en las que lleva Jennifer Aniston

La actriz tiene la fórmula para lucir los pantis de la manera más acertada.

A sus 51 años de edad, Jennifer Aniston sigue siendo todo un icono de estilo para todas las verdaderas amantes de la moda. Y es que es innegable que, desde su aparición en 'Friends', la actriz marcó un antes y un después en el mundo 'beauty' y 'fashion', consiguiendo que todas las tendencias noventeras que lucía en la serie sigan viéndose en el 'street style' a día de hoy (de hecho el famoso corte de Rachel es actualmente uno de los más solicitados en los salones de belleza).

Admitimos que Jennifer Aniston tiene el poder de adaptar las tendencias a looks más sobrios (perfectos para mujeres mayores de 50 años) sin perder ni una sola gota de estilo y consiguiendo siempre un aire desenfadado y rejuvenecedor, ¿o no? Pues bien, el último look que ha lucido la actriz en clave 'working' no hace más que inspirarnos de pies a cabeza pero, sobre todo, con él Aniston nos desvela la fórmula para lucir medias con faldas y acertar.

Jennifer Aniston ha retomado su vida laboral tras un descanso y ha vuelto al rodaje de la segunda temporada de la serie 'The Morning Show', de Apple TV+, donde trabaja junto a otros actores de la talla de Reese Witherspoon o Billy Crudup, entre otros; y en la que da vida a la periodista Alex Levy.

La actriz fue fotografiada en el día de ayer en el set de rodaje luciendo un look 'working girl' de lo más inspirador. En concreto, Jennifer llevó un traje gris, formado por una blazer larga entallada con cuello de solapa y detalle de cinturón a tono con hebilla cuadrada (que nos parece un detalle que aporta todavía más elegancia a la prenda) con la que Jennifer ensalzaba sus curvas; así como por una falda lápiz también en gris con una abertura que dejaba ver una de sus bonitas piernas.

Pero si eres amante de las faldas y sigues dando tanto uso a esta prenda en invierno como se la podrías dar en verano, sabrás que las medias juegan un papel fundamental para poder lucir este diseño con estilo y sin pasar frío, ¿verdad? Jennifer Aniston, consciente de ello, combinó este dos piezas con unas medias transparentes de color gris, gracias a las que conseguía un look monocolor de lo más elegante.

Sin duda, esta fórmula que nos desvela la actriz nos resulta de lo más acertada a la hora de elegir unas medias y no tener que recurrir a las transparentes, que ya sabemos que pueden ser algo arriesgadas según qué look. El truco simplemente reside en escoger unas medias acorde al estilismo, como así hizo también la actriz Juana Acosta al lucir un look 'total black' con medias negras.

Respecto al calzado, Jennifer Aniston optó por unos salones también de color gris con los que conseguía rematar el 'outfit'. En cuanto al 'beauty look', Jennifer lucía sus bonitos reflejos rubios (que retocó su estilista Chris McMillan hace apenas unas semanas) con unas ondas muy naturales.

¡Ideal como siempre!