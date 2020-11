La actriz se pone al mando de la empresa de suplementos Vital Proteins, que se dedica a los suplementos de colágeno, y nosotras solo podemos decir: "Jenn, coge todo nuestro dinero, pero prométenos que nos mantendremos jóvenes y sanas como tú"

Woman.es

Jennifer Aniston es el símbolo del saber estar. Siempre risueña, siempre natural, siempre guapa. La actriz es una de nuestras preferidas, no solo por su carisma, sino también porque ha sabido llevar bien el paso del tiempo. No es de las que intenta ocultar sus años, sin embargo, es una de las que mejor mantiene su aspecto. Tiene una melena envidiable, piel saludable y tersa y un estilo que nunca pasa de moda.

- ¿Qué es y para qué sirve el colágeno hidrolizado?

- La crema con protección solar y color que usa Jennifer Aniston y se compra en perfumerías

Hace ya algún tiempo que la estrella de 'Friends' reveló que el colegano se había convertido en su fiel compañero de vida, incluso ella fue la que nos descubrió que una buena forma de consumirlo era bebiéndolo y no solo en cremas. Y no lo decía en broma. Es tal su confianza que se convirtió en la embajadora de Vital Proteins, la marca de suplementos de colágeno, de la que ha sido clienta desde 2016. Y, no solo se trata de ser el rostro de la firma, sino que además, y según un comunicado de prensa, también ayudará con la elaboración de la estrategia de la marca para comunicar la mejor manera de tomar el colágeno.

La encargada de anunciar esta nueva alianza ha sido la misma actriz en su cuenta de Instagram. Con una imagen de ella y una canasta llena de productos de la marca, entre los que obviamente están los suplementos de colágeno, la proteína favorita de las estrellas de Hollywood para combatir la flacidez facial y mantenerse jóvenes. "Estoy muy emocionada de anunciar por fin que me uno a Vital Proteins como Directora Creativa. Hace años empecé a usar Vital Proteins de forma regular... así que cuando se presentó la oportunidad de ser parte de la marca de una manera más directa, me lancé a ello. Siempre he sido una creyente de encontrar el bienestar desde dentro hacia afuera - y estoy feliz de compartir la importancia del colágeno", con este mensaje Jenn ha revelado que comienza una nueva etapa profesional en un puesto cuya responsabilidad abarca el gestionar y dirigir al equipo creativo de la marca.

De acuerdo a su página web, Vital Proteins ofrece varios tipos de colágeno en polvo; desde péptidos de colágeno para apoyar la salud del cabello, la piel, las uñas y las articulaciones, así como fórmulas que aumentan la inmunidad y cremas en polvo con sabor dosificadas con ingredientes que aumentan la energía.

Recordemos que el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y ayuda a la salud del cabello, la piel, los huesos y las articulaciones. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno en nuestro cuerpo disminuye y factores externos, como el Ssl o el estrés, contribuyen a una rápida descomposición de esta proteína. Y entre menos colágeno, tenemos más líneas de expresión y más reseca la piel. Los péptidos de colágeno entran en juego para aumentar su producción natural en nuestro cuerpo.