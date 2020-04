La actriz le regala una tarjeta con 10.000 dólares para comprar comida a domicilio a una enfermera contagiada con coronavirus

Woman.es

En esta lucha contra el coronavirus en primera línea está todo el personal sanitario. No importa en qué parte del mundo estés, son ellos quien día a día se enfrentan a este virus que ha contagiado ya a 1,4 millones de infectados y cobrado la vida de más de 81.000 personas en el mundo. Solo en España unos 17.000 trabajadores de la salud han dado positivo en el teste de COVID-19. Por eso cada día que salimos a aplaudir a las 20:00 horas se oyen retumbar las calles de toda España, porque es una manera muy humilde pero emotiva de agradecer a todos los que nos cuidan y arriesgan su vida por contener esta pandemia. Y la actriz Jennifer Aniston ha ido un paso más allá. Se siente afortunada por tener salud y una cuenta bancaria que le permite estar relajada a fin de mes, pero sabe que no todo el mundo corre con su misma suerte, así que en un acto solidario ha decidido darle una mano a Kimball Fairbanks, una enfermera cardiovascular de Utah que lleva varias semanas sin ver a su familia e hijas -una de cuatro años y otra de 18 meses- después de contagiarse de COVID-19 en su trabajo.

- Valentino anuncia que donará un millón de euros para el hospital de Madrid instalado en Ifema

- Penélope Cruz, Javier Bardem y Amancio Ortega, unidos para ayudar a los sanitarios en la lucha contra el Covid-19

El gesto ha tomado por sorpresa a todos. La enfermera estaba en directo en el programa de Jimmy Kimmel contando su experiencia cuando Jennifer Aniston entró en la videollamada para dejar con la boca abierta a Fairbanks. “Solo puedo decirte que Dios te bendiga a ti a todos los que están ahí trabajando. Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que estáis haciendo y por poner en riesgo vuestra salud. Sois simplemente fenomenales”, declaró la protagonista de Friends, que no se canso de agradecer la labor de los sanitarios.

Kimball explicó que el virus la ha dejado físicamente muy cansada, pero que está evolucionando favorablemente. "Me desperté y decidí que ya no voy a estar enferma, así que me siento mejor", aseguraba con gran optimismo la enfermera, que espera reencontrarse con sus pequeñas la próxima semana. Como agradecimiento por su trabajo, la actriz le regaló a la enfermera una tarjeta con 10.000 dólares para comprar comida a domicilio, además de otras tarjetas para sus compañeras en la misma situación.

Jennifer Aniston aseguró que se sentía muy feliz porque esa conversación con Jimmy Kimmel suponía "la única comunicación con humanos" que mantenía desde hacía días. Y también reconoció que las tres semanas que lleva confinada en su casa no se le están haciendo duras porque ella sufre de miedo a los espacios abiertos, pero confesó que le cuesta mucho ver las noticias y "digerir todo lo que está ocurriendo". Reveló, también, que su principal entretenimiento es hacer rompecabezas, limpiar y ordenar los armarios... Además, gracias a esto ha encontrado su primera audición. Se trata de un casting que hizo cuando tenía 13 años para participar en la telenovela Search For Tomorrow.