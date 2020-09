Así es el estilo de las protagonistas de 'Friends': repasamos los looks más icónicos de Rachel, Mónica y Phoebe

Con motivo del 26 aniversario del comienzo de la serie, reunimos los mejores estilismos de sus queridas protagonistas.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Un 22 de septiembre de 1994 se emitía el primer capítulo de 'Friends'. Por entonces, nadie podía imaginarse que, 26 años después, Rachel Green, Monica Geller y Phoebe Buffay seguirían levantando pasiones y se convertirían en auténticos iconos de estilo. Sin embargo, tras 10 temporadas en antena y un total de 236 episodios, los looks de los personajes que interpretaban Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow han pasado a ser toda una fuente de inspiración en cuestiones de moda y belleza.

Mítica, irreemplazable, nunca visto antes (ni después), impresionante e impactante. Eso significó 'Friends' para todo el mundo. La hayas visto durante o después de su emisión la historia te marca y los personajes se quedan en tu memoria para siempre.

Y, como auténticas frikis, el mayor placer es ver una y otra vez los mejores capítulos (actualmente están disponible en Netflix) y, ahora con más razón que nunca, no nos resistimos a analizar los estilismos de las 3 protagonistas femeninas de la serie: Rachel, Monica y Phoebe. Cada una con un estilo único y diferenciado que muestra perfectamente su personalidad.

Nunca nos cansaremos de ver y repetir los looks de esta producción que marcó a no solo una generación, sino a todas las que están por venir también; por eso, reunimos los looks más icónicos de cada una de ellas en tres galerías que inspiran a crear nuestros 'outfits' siguiendo el estilo de cada personaje. ¿Preparadas? Vamos allá.

Rachel Green

Si tenemos que elegir una figura amante de la moda y el 'shopping' en las series de televisión esa es Rachel Green. Una joven que investiga las etapas de la independencia de sus padres y la huída de una boda, todo ello con un estilismo impecable. Plasma todas las tendencias de la década de 1990 y demuestra que podemos adoptarlas en 2020. A través de las 10 temporadas de Friends su estilo evoluciona pero nunca abandona la pasión por la moda y ese toque que define tan bien su personalidad.

¿Qué claves definen el look de Jennifer Aniston en el papel de Rachel Green? Conjuntos de chaqueta y falda combinados en color y estampado, vaqueros rectos, minifaldas de cuadros que más adelante pasarán a ser de corte midi, camisetas 'crop top' básicas y con siglas estampadas, botas negras o blazer efecto piel son solo unos ejemplos.

Monica Geller

Una aspirante a chef que adora cocinar, la limpieza y es tan maniática que no deja tocar las fotos recién impresas. Así es nuestra querida Monica Geller. Pero, más allá de identificarnos en la personalidad, su estilo a la hora de vestir es digno de mención.

¿Qué prendas definen el estilo del personaje de Courteney Cox? Veremos desde petos vaqueros, sudaderas con logos, maxi vestidos de flores y hasta bolsas de red para ir a hacer la compra (que tuvieron su fama el verano pasado). Si eres fan de los básicos pero a la vez te gusta darle tu toque personal a tus looks no hay duda, eres como Monica.

Phobe Buffay

El espíritu libre de la serie, alocada, divertida y única. Phoebe Buffay es la amiga que todas desearíamos tener.

Su estilo hippie y 'boho' de las primeras temporadas fue madurando a lo largo de los años sin perder su esencia. ¿Las piezas más representativas del personaje de Lisa Kudrow? Vestidos holgados y estampados, botas de cuero altas, chaquetas de ante y una infinidad de anillos y accesorios para crear los 'outfits' con más color del reparto.