Las faldas de satén han pasado de ser la súper tendencia del momento a ser una prenda más de nuestro armario. Un básico que puede combinar con todo y que las chicas que la llevan todo el año solo querrán apostar por las botas cowboy después de ver el look de Kate Moss.

Las botas cowboy desde que volvieron a nuestras vidas no han dejado de sorprendernos en todos sus diseños y colores. Nos han encantado tanto que las hemos querido adaptar temporada tras temporada para llevar con jeans o con vestidos, ¡son las botas todoterreno que no pueden faltar en tu armario! Y después de ver el look de la supermodelo británica con falda de satén tendrás aún más clara esta idea.

No hay más que observar el 'street style' para confirmar que la falda de satén es todo un 'must'. Irina Shayk hace un tiempo ya nos dio el 'tip' para llevar la falda satinada y Nuria Roca supo cómo combinarla. Ahora es Kate Moss, tras desfilar para Fendi en París, quien nos confirma que la falda midi satinada se lleva con botas cowboy y no querrás llevarla con otro calzado.

Las faldas satinadas dan ese toque sofisticado y delicado a cualquier look. Además de cómodas, realmente es una prenda que aunque no lo creamos jamás se ha ido de nuestro armario y lo cierto es que sabe adaptarse a todas las temporadas y se lleva todo el año. ¡Al igual que las cowboy!

Por ello, Kate Moss podemos decir que ha acertado por dos con este 'mix' tan elegante y rompedor de falda satinada en tono nude, jersey, blazer de terciopelo y botas estilo cowboy que da ese toque más casual. El contraste de colores nos encanta porque de esta manera consigue que la falda satinada destaque y se convierta en la gran protagonista.

Te avisamos que si eres de llevar faldas satinadas todo el año estarás deseando crear el LOOK de Kate Moss con botas cowboy, ahora en invierno o más adelante en primavera. ¡Tú eliges!