Cuatro maneras IDEALES de llevar las 'cowboy boots' vistas en Instagram (y cuatro botas para conseguirlo)

Repasamos distintas propuestas para que tú también consigas un "lookazo" de temporada.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Unas buenas botas es todo lo que necesitas para pisar fuerte esta temporada. Los escaparates de las principales firmas de moda y de calzado nos traen todo tipo de propuestas y para todos los gustos.

Las botas de tacón de caña alta o las 'combat boots' (que nos encantan por el toque "guerrero" que aportan a cualquier estilismo) son algunas de las más buscadas, pero hay otro diseño que, aunque llevamos viéndolo varias temporadas en el 'street style', este otoño-invierno regresa con más fuerza que nunca: las botas 'cowboy'.

La estética 'western' está a la orden del día y es que además de protagonizar los looks de 'it girls' de todo el mundo, se han convertido en las favoritas de las chicas más estilosas de Instagram, ya que son versátiles y capaces de diferenciar cualquier look (sea el que sea).

En Woman.es hemos querido hacer un repaso por el perfil de cuatro mujeres con estilazo que ya son un referente en moda para nosotras y que, evidentemente, son amantes de estas botas. En definitiva, traemos cuatro propuestas de looks (así como cuatro diseños de botas distintos) para que tú también puedas inspirarte y lucir un 'oufit' con aire 'western' de diez.

1. Con minivestido, por Sara Escudero

Al igual que durante el verano una de las combinaciones infalibles era la de "minivestido + sandalias", este otoño sustituimos el calzado veraniego por unas botas 'cowboy'. La 'influencer' Sara Escudero mostró hace unos días una propuesta en su perfil de Instagram que nos ha conquistado.

Aunque se trata de una instantánea con la que Sara ha querido recordar un viaje (y la verdad es que el escenario no puede ser más bonito), también nos inspira para un look de otoño porque es totalmente apto para esta estación.

La 'influencer' lleva un minivestido amplio en color camel (que es una de las tonalidades de la temporada) al que ha añadido un cinturón con el que consigue afinar su cintura, con unas botas 'cowboy' de color negro. Para adaptarlo a estos meses de bajas temperaturas, simplemente puedes llevarlo con unas medias semitransparentes negras (para que cubrir tus piernas y protegerlas del frío) y un abrigo en el mismo color.

Como sabes, el negro siempre es un acierto. Por ello, hacerte con unas botas de este color es una muy buena inversión. Nosotras hemos encontrado un modelo que cuenta con un diseño de lo mas original: de piel y con un bordado de tachuelas doradas. Es uno de los 'bestseller' de la firma Luis Onofre (ya que ya están agotadas en algunas tallas) y tienen un precio de 440 euros.

2. Con shorts, por Amelia Bono

La empresaria e 'influencer' ya nos ha demostrado que las botas 'cowboy' son las favoritas de su zapatero, ya que las lleva con absolutamente todo. Sin embargo, la hija de José Bono y Ana María Rodríguez se atreve con un diseño más atrevido que se sale de la clásica paleta de colores más sobrios del invierno. En concreto, ella apuesta por el color blanco.

Esta tonalidad en calzado tiene sus defensoras y detractoras pero, después de ver a Amelia Bono cómo las lleva, sabemos que te van a convencer. Su look está protagonizado por un conjunto de punto de jersey y shorts en color camel, con una blazer tipo 'college' y, por supuesto, las 'cowboy boots' de media caña.

Aunque sabemos que las suyas son de & Other Stories, este modelo ya no está disponible en la web de la firma pero hemos encontrado unas muy similares en Sfera a un precio de 39,99 euros.

3. Con minifalda vaquera, por Sara Carbonero

La periodista se adelantó a la temporada de otoño para darnos el "chivatazo" de que las botas 'cowboy' de caña alta iban a triunfar esta temporada y, efectivamente, no se equivocaba.

¿Su propuesta? Una blusa con frunces estampada y una minifalda vaquera con cinturón, que combina de lujo con las botas. Aunque ella lucía piernas, como ocurre con cualquier prenda corta durante los meses mas fríos del año, nuestra recomendación es que lleves unas medias de cristal, ¡y listo!

Este tipo de botas son perfectas para lucir con prendas cortas porque al contar con la caña alta crea un efecto de alargar las piernas de lo más favorecedor. Nosotras hemos encontrado una referencia muy parecida en Pull & Bear a un precio de 69,99 euros. Son color camel, como las de Sara, de corte de piel y tacón medio ancho. ¡Nos encantan!

4. Con cárdigan 'oversize', por María Pombo

Un cárdigan en versión XL es una prenda que no puede faltar en tu armario este invierno, ya que es cómodo, abrigadito y superversátil. Consciente de ello, María Pombo lo ha llevado con unas botas cowboy de color marrón fabricadas en piel serraje, y no puede gustarnos más esta combinación.

En concreto, las suyas son de la firma Popa y están disponibles en la web a un precio de 95,95 euros.

Como te decíamos, estas botas ya protagonizan los escaparates de todas las tiendas de moda y accesorios. Así que si sigues buscando las tuyas, no te pierdas el 'shopping' que hemos preparado con diseños atemporales y preciosos. ¡Tú eliges!