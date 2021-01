Los botines Mou que ha llevado Paula Echevarría con unos pitillo y un jersey ancho son los más buscados este invierno porque son ideales para no pasar frío

Las botas 'après ski' arrasan entre las 'celebs'.

Cecilia Franco | Woman.es

Los looks premamá que nos está dejando Paula Echevarría confesamos que nos están encantando. No solo porque nos demuestra que los looks premamá ya no son como los conocíamos y pueden ser adaptados a todas, estés embarazada o no, sino porque este look con botas 'après ski' de Mou, pantalones pitillo y jersey ancho son lo más buscado y lo querrás recrear para no pasar frío.

-Juana Acosta demuestra que unos pantalones de cuero, un jersey de cuello alto y unas botas 'après-ski' es el look más versátil del invierno.

-Blazer + sudadera con capucha: la combinación más 'urban chic' de Paula Echevarría.

La nieve tiñó de blanco media España con el paso de Filomena y, de pronto los armarios de nuestras celebrities que guardaban prendas de esquí dieron paso a nuevas propuestas 'fashion'. Sin embargo, y aunque ya la nieve se ha derretido en parte del país, han comprobado que no hace falta ir a la nieve para poder llevar, por ejemplo, las famosas botas 'après ski'.

Paula Echevarría lo tiene claro los botines Mou, con pitillo y jersey calentito 'oversize' es la mejor opción para no pasar frío en el día a día (haya nieve o no). Y no es la primera vez que nos sorprende con estas botas 'après ski'.

Este invierno las botas 'après ski' nos han salvado la vida (y del frío) porque son todo lo que necesitamos para crear un 'lookazo' único y a la vez calentito. Amelia Bono ya nos dio las claves para llevar estas botas, pero Paula Echevarría no queda atrás.

La actriz aunque nos enamoró con las botas altas de tacón cómodo de Mango, ahora nos conquista con un look que, ademas de cómodo, no puede ser más calentito. Ella nos propone un 'total look' en gris con básicos de pitillo y jersey 'oversize' de cuello vuelto de H&M, bolso de Prada, y las grandes protagonistas del look las Mou (269 €) con estampado 'animal print' que dan ese aire rompedor, cañero y, por supuesto, calentito que necesitas.

Botas tipo 'après ski' que, aunque no puedas ir a la nieve, vas a llevar en tus looks de 'street style' Ver 8 fotos

Aunque las botas en general durante el invierno son por excelencia el calzado de la temporada, las botas 'après ski' se colocan en el 'top 1' del ranking de este 2021. Hazte con unas botas 'après ski' y reconvertirás cualquier look de la manera más calentita posible.