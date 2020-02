Ana de Armas pasa de las chaquetas de cuero y los abrigos masculinos, a ella le van más las cazadoras de aviador combinadas con pantalones vaqueros pitillo y zapatillas de botín

Comodidad y estilo en un mismo look.

Woman.es

No todo son chaquetas de cuero todavía entre las celebrities. Más que nada porque no dejamos de estar en pleno invierno todavía, y hay días en los que, como diría aquel, "ande yo caliente, ríase la gente". Si alguna vez has estado en invierno en Nueva York entenderás que Ana de Armas haya pasado de las chupas de moda y se haya decantado por una cazadora de estilo aviador, con ese forro interior de borrego que asoma en puños y cuello de forma tan característica en este tipo de prendas.

Teniendo en cuenta el resto de su look para disfrutar de Manhattan a pie, unos jeans pitillo y unas sencillas deportivas blancas de aire vintage, también podría haber optado por un abrigo largo de corte masculino o incluso por un plumas a lo Katie Holmes, pero se ha decantado por una opción atemporal alejándose de las tendencias por un día, que tampoco pasa nada cuando la chaqueta que eliges es una prenda tan resultona estéticamente y eficaz en el objetivo principal por el que se eligen llevar, aislar del frío.

Nos gustan especialmente ver este tipo de looks informales en famosas como Ana de Armas porque estamos acostumbrados a verle exhibirse en las alfombras rojas, donde nos ha dado muestras de dominar ampliamente todos los registros, pero es mucho menos conocido su estilo lejos de los focos. Y como nos ha mostrado con este outfit, es tan terrenal como muchas de nosotras, aunque como mujer estilosa que es, sabe darle ese punto ecléctico y valiente también a estos estilismos urbanos.

En este caso concreto lo ha hecho con los calcetines altos blancos con un bolso de lujo y la mencionada cazadora de aviador. Seguro que Hayley Baldwin y Kaia Gerber, dos de nuestras favoritas a la hora de construir looks que combinen prendas deportivas con algún detalle más formal, estarían orgullosas de ella.