Miley Cyrus tiene la chaqueta de cuero negra y larga que llevarás desde hoy hasta la primavera

Perfecta para lucir en 'total black' como hace ella.

El negro es el color del invierno definitivamente. Ayuda mucho a que así sea el particular "big bang" que vive el cuero esta temporada. Ya lo vimos venir durante el otoño, pero su cenit particular ha llegado con el arranque del 2020. Y ambas tendencias, tan complementarias, solo tenían un posible final: encontrarse y fundirse en un mismo look.

Bella Hadid marcó el camino en los primeros días de enero con un 'total black' espectacular exclusivamente a base de prendas en cuero, y poco a poco se están sumando más celebrities con nuevas formas de interpretar este concepto monocolor, como acaba de hacer Miley Cyrus. La pieza fundamental para construir un outfit así es la gran estrella de la ropa de abrigo actualmente: la chaqueta de cuero negra larga.

Puede ser extralarga, casi hasta los tobillos, tipo 'Matrix', o de largo tres cuartos, pero lo que está clarísimo a estas alturas del invierno es que es hora de guardar las perfecto para otro momento y apostar por recuperar estos diseños que recuerdan mucho a la moda masculina por esos cortes rectos tan característicos. La de Miley, por ejemplo, es tres cuartos, con amplias solapas y muy holgada. Aunque se puede atar a la cintura con un cinturón, ella ha acudido con ella desabrochada a las oficinas de Marc Jacobs en Nueva York, donde está disfrutando de la Semana de la Moda tras desplazarse desde Los Angeles justo después de coincidir con su exmarido Liam Hemsworth en una fiesta pre Oscar, tal y como ha publicado TMZ.

Pero lo que tiene Miley cuando se apunta a una tendencia es esa capacidad de aportarle su personalidad única para transformarla de alguna manera. Y ella lo ha hecho rematando con esta chaqueta un look de lo más ecléctico, como dividido en dos partes a las que une precisamente la chupa de cuero: unos botines de estilo cowboy, un bolso de lujo y un pantalón recto formal por un lado y un cropped top y un gorro de lana urbanos, especialmente este último, un diseño deportivo de Marc Jacobs, por otro.

Ya hace días que perdimos la cuenta de las celebrities que se han apuntado a la lista de las que tienen un modelo de chaqueta de cuero así en su vestidor. Nos habían enseñado su cara más informal mujeres como Hailey Baldwin o Kaia gerber, que también la combinó hace poco con un gorro de lana, pero no habíamos visto todavía a nadie hacerlo la peculiar combinación de prendas por la que ha optado Miley, fiel a su gusto por encontrar nuevos caminos en todo lo que hace y se pone.

Es de agradecer que lo haga, porque así nos da otra idea en la que inspirarnos para llevar la prenda del moda.