No solo Zara tiene una gran selección de prendas con las que elaborar un perfecto look de invitada. La colección de Mango esconde joyas para todos los gustos ideales para triunfar en cualquier evento.

María Aguirre

En plena jornada de shopping en busca del look de invitada perfecto para esta primavera no hemos podido detenernos en Mango. La firma siempre tiene propuestas interesantes en este sentido, pero esta vez se ha superado a si misma al dejarnos un catálogo de propuestas tan amplio que parece imposible no dar con aquello que necesitas.

¿Que quieres un vestido de manga corta que te sirva para ir de boda ahora y al mismo tiempo cuando llegue el verano? Tranquila porque lo hay y de hecho son muchas las opciones entre las que elegir. ¿Que prefieres uno de manga larga por si refresca en el lugar en que tendrá lugar la celebración? También lo encontrarás. ¿Que te da lo mismo el diseño porque lo que de verdad te importa es el precio? Igualmente hay alternativas atractivas en este sentido a las que prestar atención.

La marca catalana parece haberse propuesto que encontremos en sus tiendas cualquier cosa que busquemos para la temporada de eventos y, aunque no era un objetivo nada fácil dada la cantidad de competencia que hay en este campo, lo ha conseguido.

Después de un vistazo general por su colección vemos que hay espacio para los vestidos satinados, ya sean en formato slip dress o cruzados con lazo a la cintura y manga tres cuartos, para piezas plisadas, con volantes o cagadas de vuelo. Hay cabida además para diseños en clave minimal que se alejan de cualquier tipo de adorno pero que garantizan un estilismo sofisticado. Los modelos con estampados florales que tanto alegran aparecen también en el catálogo e incluso se pueden ver otros de estética clásica que pueden dar mucho juego si se accesorizan de una forma rompedora.

Por supuesto si hablamos de estilos nos encontramos en la misma tesitura porque no te quedarás sin posibilidades de llevarte a casa algo ya sea largo, corto o midi en función de lo que la etiqueta del acontecimiento al que has sido invitada marque.

Y lo mismo ocurre con la paleta de colores. Cualquier tono que te favorezca está. Hay verde botella, amarillo pastel, rosa empolvado, azul marino y hasta negro para quienes prefieren dejar los protocolos a un lado. Sea lo que sea que busques, está disponible a golpe de clic y en la siguiente galería tienes la prueba.