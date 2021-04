Calcetines con estilo que lucirás hasta con sandalias y vestidos de invitada

NATALIA MORÁN |WOMAN.ES

Añadirlos a prendas tan femeninas y colores tan potentes como puede serlo un vestido midi y en fucsia es el toque definitivo para conseguir el mejor de los looks. Deportivas blancas y unos discretos calcetines es la propuesta de la 'it girl' Vivian Hoorn ( @vivianhoorn ).

Estampados y con sandalias de tacón

La propuesta más arriesgada de la nueva tendencia de la temporada. Llevarlos con sandalias abiertas y de tacón es el plus perfecto para conseguir un look muy femenino que poco más requiere de complementos. La mejor prueba de ello, el look de la 'it girl' Jeanette Madsen (@_jeanettemadesen_).