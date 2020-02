Estamos llorando por culpa de Amancio porque todavía no es verano y ya queremos estos cinco vestidos de la nueva colección de Zara

En la web de Zara ya es verano y alucinamos con lo que se viene esta temporada.

Los vestidos más bonitos para el verano ya están en Zara ¡y nos encantan!

¿Estamos ya en verano? Desgraciadamente no. Zara se ha adelantado varios meses a la estación y nos abre el apetito de vestidos cortos, flores y volantes.

El verano comienza, de forma oficial, el 20 de junio, y extraoficialmente cuando ya hace tanto calor que no sabes dónde meterte. Pero no nos engañemos, el verano nos trae muchas más cosas positivas que negativas y el vestirte con un little white dress en 3 minutos por las mañanas es una de ellas.

Imagínate en este vestidito blanco plisado con mangas de volantes yendo a la oficina (o a hacer uno de tus últimos exámenes). Levantarte por las mañanas y sentir ese aire fresco veraniego, coger unas sandalias y un cardigan y salir dando un paseo. ¿Hay sensación mejor?

O yendo a cenar una tarde con este maxi vestido azul y estampado de margaritas, un mini bolso blanco y unas cuñas de esparto.

El vestido más salvaje para las amantes del 'animal print' es este de popelín y de manga larga. En los colores más básicos del mundo, perfecto para pasar de la oficina a una cena con amigos. Y gracias a su manga larga es uno de los que podemos estrenar antes del verano quizá con unas medias negras y unos botines.

Otro ejemplo de mini vestido estampado 'perfecto para protagonizar una historia de amor de chico conoce a chica en un pequeño pueblo de EEUU'. Romántico, con escote en pico y volantes y una mezcla de colores que resulta muy atractiva.

Y, por último, no podemos olvidar el típico vestido amarillo, reservado durante la primera etapa del verano hasta haber conseguido el bronceado perfecto que combine con este color tan bonito. De tirantes, largo y vaporoso no existe mejor vestido para pasar los días de verano.

¿Y tú? ¿Esperas con tanta ansia el verano como Amancio Ortega? Nosotras sí y soñamos con volver a vivir en vestidos durante los 3 meses de esta maravillosa estación.