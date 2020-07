¿Puede ser más ideal? Definitivamente, no.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

En cuestión de estilo, Alexandra Pereira (Lovely Pepa) siempre va un paso por delante. Y es que la 'it girl' siempre sabe adelantarse a las tendencias que reinarán en el 'street style' cada temporada. En concreto, este verano no solo nos ha desvelado cuál es la falda pareo que te hace parecer más delgada, sino que nos ha mostrado el look definitivo con el que no fallarás en verano. ¿No es genial?

Pero, hablando de verano y de "lookazos", no podemos dejar pasar el vestido de lunares de H&M con el que Alexandra Pereira nos ha vuelto a sorprender y, digámoslo todo, también nos ha creado la necesidad de querer tenerlo en nuestro armario.

Se trata de un vestido largo 'off-shoulder' en color marrón claro con estampado de lunares blancos. Pero, ¿qué tiene este diseño para que nos guste tantísimo? Fácil.

Además de contar con uno de los estampados más 'trendy' de la temporada, tenemos que decir que su confección no puede ser más favorecedora. Cuenta con unas mangas largas en forma de globo, lo que le hace que sea una prenda ideal para las noches de verano más fresquitas (como las de Vigo, ciudad de origen de la 'influencer), pecho fruncido (que estiliza todo tipo de espaldas) con un ribete de volante en el escote y maxivolumen en el bajo de la falda.

Alexandra Pereira lo ha llevado con mucho estilo con un sombrero en tono nude con una franja de tela en color marrón claro a juego con el vestido de Raceu Hats y un bolso en el mismo tono de Chanel.

El vestido de H&M tiene un precio de 49,99 euros pero, lamentablemente, tenemos que decirte que está agotadísimo en todas las tallas, aunque quizá puedes probar suerte en tienda. Pero tranquila, como alternativa hemos encontrado un top de volantes con lazada y una falda con el mismo estampado que el vestido. ¡Un conjunto ideal!

El top de volantes tiene un precio de 29,99 euros, es de corte ajustado y lleva el clásico volante 'péplum' en la cintura. Mientras que la falda larga es de talle alto y lleva el mismo volante en el bajo que el vestido de Alexandra Pereira y tiene un precio de 49,99 euros.

¿Y lo mejor? Ambas prendas están disponibles en todas las tallas, pero sospechamos que no tardarán en agotarse. ¿A qué estás esperando?