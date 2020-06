Las faldas pareo favorecen muchísimo a todo tipo de cuerpos, palabra de Alexandra Pereira

Si las blusas de crochet son las reinas del verano, las faldas pareo son las estrellas. No hay que buscar más, están por todas partes y llenan nuestro feed de Instagram. La falda pareo en sus múltiples expresiones es la más popular del momento y ya ha conquistado todas las colecciones de verano. Y si tú todavía no tienes muy claro cómo llevarla, si crees que solo se ven bien si estas en la playa no te puedes perder este look de Alexandra Pereira.

La influencer con más de un millón de seguidores en Instagram ya ha dado su veredicto. En menos de 11 días ha llevado la misma falda pareo, por algo será. Su estilo siempre efectivo nos ha enseñado dos posibles maneras de llevar la misma falda y darle una vuelta. El 1 de junio combinaba la falda pareo con cierre frontal de Zara con un body en todos tierra. Y ahora le ha dado un toque más formal con una camisa de botones azul bebé, con cuello en 'v'. El éxito de la falda pareo de zara que cuesta 29,95 euros es tal que ya ha colgado el cartel de coming soon en las tallas xs a la M. Solo quedan disponibles de la L a la XXL

Para darle un aspecto aún más femenino y delicado ha conjuntado su estilsmo con las sandalias más top de la temporada, las de trenzado acolchado en tono celeste. Se tratan de las famosas sandalias de tacón de Bottega Veneta, pero que gracias a Zara podemos encontrar a un precio mucho más asequible. Recordemos que a principio de año vimos a todas las que más saben de moda (editoras, directoras de revistas o influencers) llevar el mismo tipo de sandalia: un mule con trenzado acolchado. Primero de colore neutros como camel o negro y ahora de colores pasteles como el azul. Y ahora que el tiempo ha mejorado no será la excepción.

Las faldas pareo se convirtieron en el hit del verano pasado y este año vienen con más fuerza. Si es que aún no tienes una ya estás tardando. La falda pareo, en todas sus versiones es la prenda que toda 'fashion insider' quiere en su armario y por muchas razones.

Este modelo de falda toma como inspiración los pareos que nos anudamos en la cintura cuando estamos en la playa. Lo maravilloso de este estilo es que nos hacen la cintura más fina por ese efecto cruzado y esta asimetría también hace el efecto de piernas delgadas. Y si es midi con abertura, como la de Alexandra, el efecto es mucho más evidente. Además disimula cadera y si es de tiro alto alarga la figura. O sea, en pocas palabras es la falda perfecta lo veas por donde lo veas.

Las hay de todas formas y colores, con telas fluidas y satinadas, es una prenda fresquita, cómoda y tremendamente versátil. Combina con zapatillas, sandalias planas como, con taconazo.