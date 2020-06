Cuando este verano no sepas qué ponerte, el look de shorts, camiseta y Converse de Alexandra Pereira te inspirará

Está más que claro que menos es más. Ideal.

Woman.es

Hay días de verano que, entre el calor y las prisas por salir de casa, elegir un look se convierte en una tarea para superhéroes. A todas nos ha pasado alguna vez: nos hemos plantado frente al armario y en nuestra cabeza ha resonado eso de: “no tengo nada que ponerme. No me gusta nada de lo que tengo en mi armario”. Y precisamente para esos días hemos fichado un look que no salvará. Alexandra Pereira nos confirma que menos es más y que, por muy básico que parezca un look, es garantía de acierto.

- Cuando veas lo fácil y lo bien que sienta el peinado de fiesta de Alexandra Pereira te lo vas a querer hacer en 3, 2, 1…

- 10 faldas lápiz 'midi' que estrenar con tacones en la vuelta a la oficina y llevar con sandalias y zapatillas todo el verano

La influencer y empresaria ha tirado de fondo de armario para crear uno de esos looks que, aunque no refieren de mucha imaginación, todas hemos confiado en él. Cuajado de básicos, la gallega Alexandra Pereira nos ha dado una lección de estilo con prendas que todas tenemos en nuestro guardarropa.

La influencer ha combinado unos clásicos shorts vaqueros Levi’s desflecados con una camiseta blanca y unas zapatillas Converse blancas. Te suena, ¿no? Seguro que alguna vez has usado una versión similar: bien con pantalón largo o añadiéndole una chupa de cuero o una cazadora vaquera. Está más que claro que menos es más y que para derrochar estilo no hacen falta ni prendas que sean 100% tendencia ni ir en tacones. ¡Nos ha encantado!