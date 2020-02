¿Por qué? ¿Qué hemos hecho nosotras para merecer que esté agotada? Ay menos mal que hemos encontrado una alternativa igual de bonita.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Allá por agosto de 2018 Zara nos volvió a crear una necesidad (como si ya tuviéramos pocas) e incluyó en la nueva colección una falda de lentejuelas de la que es imposible olvidarnos. Después llegaron otras, pero pocas tan especiales como aquella. Cuando ya ni nos acordábamos de su lejana existencia, Alejandra Pereira la ha rescatado en su último look de Instagram y desde ese momento no podemos dejar de suspirar por ella.

De largo midi y asimétrico, la falda lentejuelas multicolores con rayas horizontales y verticales fue la prenda viral del otoño de 2018 y conquistó a un buen puñado de influencers y famosas, como Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, que como suele ser habitual entre ellas, intercambiaron capricho de Zara, Mery Turiel, Anne Igartiburu y Alexandra Pereira. A pesar de que costaba 79,95 euros, un precio bastante superior a la media de las prendas de Ia marca de Inditex, se agotó en un abrir y cerrar de ojos. Y no nos extraña porque es increíble.

Fue la estrella de los 'looks' de las invitada de las chicas con más estilo, enamoró a todas las editoras del mundo habidas y por haber y ahora Alexandra Pereira nos la vuelve a poner en la mente con tan mala suerte de que ahora no podemos comprarla. ¡Pero hemos encontrado una alternativa que te va a alegrar el día si como nosotros has soñado con ir a una boda con una falda como la de la 'influencer'!

Entre las prendas de Amazon, hemos encontrado una falda tubular con lentejuelas de colores y cinturilla con goma muy parecida a la de Alexandra Pereira, de Warehouse y que cuesta 74,08€. Para una boda, para una cena en la que te quieras ver guapa, para pasear por Nueva York o para comprar el pan, cualquier plan es una excusa si esta falda está por medio.