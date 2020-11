Sara Carbonero tiene el conjunto de cárdigan, chaleco y falda de punto más bonito de la temporada (y es de Zara)

Un 'total look' precioso, calentito y comodísimo.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

El punto siempre ha sido un tejido básico de los meses de otoño e invierno pero, este 2020, especialmente a raíz del confinamiento y al auge de la estética 'comfy' (basada en la comodidad), se ha convertido en uno de los tejidos favoritos de las chicas que más saben de moda.

Más allá de las chaquetas o los jerséis de toda la vida, esta temporada en el 'street style' están triunfando los conjuntos de punto. Vamos, lo que viene a ser un 'total look' de este tejido. ¡Y nos encantan!

En los escaparates los encontramos para todos los gustos y de todos los colores pero, especialmente, algunos de los que más vemos son aquellos que están formados por 'crop top' y shorts o jersey y pantalones. Pero si tenemos que hablar de una mujer con estilazo que siempre sabe llevar las tendencias como nadie, debemos mencionar obligatoriamente a Sara Carbonero.

- No hay otoño sin un jersey trenzado como el de Sara Carbonero y esta temporada estos son nuestros favoritos

- Haz caso a Sara Carbonero que nos ha enseñado una fórmula para llevar el pantalón de pana que estiliza al máximo

La periodista ha vuelto a conquistarnos con su último 'oufit', tal y como nos tiene acostumbradas. Esta ocasión nos ha mostrado EL CONJUNTO (perdón por las mayúsculas...) de punto más bonito y versátil de la temporada, ya que está formado por cárdigan 'oversize', chaleco y falda (¡si, falda!).

Este conjunto de tres piezas en color marrón pertenece a la nueva colección de Zara (por lo que es asequible para todos los bolsillos) y es que además de ser calentito y pura tendencia, no puede ser más cómodo. Pero, vayamos por partes...

Para empezar, debemos hablar del cárdigan, pues al ser 'oversize' no solo podrás llevarlo en este conjunto sino que podrás lucirlo en cualquier otro estilismo y con otro tipo de prendas, y siempre será un acierto.

Cuenta con el escote en pico y manga larga acabada en puño, bolsillos delanteros y cierre frontal de botones. En concreto, esta prenda está disponible (de momento) en todas las tallas en la web de Zara a un precio de 29,95 euros.

Continuamos con el chaleco. No es ninguna novedad si te decimos que las 'it girls' de todo el mundo han caído rendidas ante el encanto de los chalecos de punto, y aunque se suelen llevar sobre camisas (y nos encanta la fórmula) no nos parece mala idea llevarlo como Sara Carbonero, a modo de top en su conjunto de punto (sobre todo porque luego podrás dar otro uso muy distinto a la prenda).

El diseño de la firma de Inditex tiene escote en pico, cierre delantero con botones y falsos bolsillos, y se vende en la web por 25,95 euros.

Y para terminar con el repaso del 'total look' de la periodista (aunque no menos importante), debemos pararnos a analizar la prenda inferior del estilismo. Se trata de una falda midi superfavorecedora porque es de tiro alto, holgada, con cintura elástica y el bajo acabado en evasé. ¿Nos puede gustar más? Creemos que no.

Esta prenda tiene un precio de 29,95 euros y creemos que se ha convertido en uno de los fichajes que va directo a nuestra 'wishlist' del Black Friday (esperando que no se agote antes...).