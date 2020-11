Haz caso a Sara Carbonero que nos ha enseñado una fórmula para llevar el pantalón de pana que estiliza al máximo

La mejor alternativa a los omnipresentes vaqueros.

La pana es uno de los tejidos que más exige a quien se atreve con ella. No es sencillo combinarla con estilo, y menos si se trata de unos pantalones. Y mira que solos, especialmente los de estilo setentero, acampanados y de talle alto, son de las prendas más vistosas que existen.

No hemos hecho el estudio, pero seguramente serán de las piezas con menos porcentaje de conversión en las tiendas de ropa. Somos muchas las que nos lo probamos porque nos encanta su estética, pero puesto no terminan de verlo, y no lo compran. A lo mejor esta tendencia cambia después de ver las últimas fotos que Sara Carbonero ha compartido en su Instagram.

Lo importante de las imágenes promocionales es el lookazo que se marca en ellas la presentadora, que hace las veces de modelo junto a su amiga y socia, Isabel Jiménez de la colección que ambas han creado con su firma Slow Love para Cortefiel.

Sara luce en ellas los pantalones de pana en color marrón que forman parte de dicha colección cápsula, y no pueden quedarle mejor. Para sacarlos el máximo partido posible, la periodista ha escogido detalles inspirados en el universo cowboy, como es el caso de los botines y el sombrero de ala ancha, complemento al que es una de celebrities que mejor saben utilizarlo en favor del conjunto al que ponen la guinda.

Además de estos dos detalles, la clave del éxito para llevar los pantalones de pana, que por cierto son una de las prendas que más estiliza la figura, reside en lucir un abrigo bonito a juego. Que sea largo y que respete la gama cromática clásico del otoño, los tierra y los marrones, es una opción infalible, al igual que es también un acierto apostar por un top o un jersey discreto y fino metido por dentro del pantalón, que no le reste protagonismo a este pero que acentúe sus virtudes.

El pantalón que luce Carbonero en las mencionadas fotos promocionales está ya a la venta online por un precio de 59,99 euros. Además de en marrón, está disponible también en un bonito color granate, otro tono clásico de esta época del año por lo que en cualquiera de las versiones es realmente apetecible como alternativa a unos pantalones vaqueros.