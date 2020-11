Nuria Roca acaba de agotar este mono de Zara en color negro y nos ha mostrado con él una forma inesperada de lucirlo

Una prenda de edición limitada a la que se le pueden dar muchas salidas.

El chaleco está de moda. Y no solo el de punto que no dejamos de ver en Instagram gracias a todos los looks que nos han regalado las influencers en las últimas semanas, también en su versión tradicional propia de la sastrería ya sea ajustado o XXL e incluso en formato mono. Esta última modalidad era para nosotras un terreno inexplorado hasta ahora pero, por suerte, ha llegado Nuria Roca ha sacarnos de nuestra zona de confort.

La presentadora, de hecho, es algo que siempre hace porque lo mismo apuesta todo al flúor que sorprende con un traje de terciopelo u opta por algo más comedido con el negro como protagonista.

En esta línea es precisamente en la que se ha movido en su última aparición en televisión, donde le hemos visto enfundarse en una sola pieza sin mangas, con grandes solapas, cinturón y botonadura central que no solo nos parece una opción comodísima, sino una a tener en cuenta cuando buscamos algo diferente por ese corte slouchy del que presume la parte del pantalón.

Lo más sorprendente de todo esto es el look que la colaboradora de 'El hormiguero' ha conseguido con él. Porque no creas que se ha limitado a lucirlo como se esperaba, en solitario dejando sus brazos al aire y con unos mocasines o unos zapatos de tacón.

Como decíamos antes a la valenciana no le gusta quedarse en lo convencional y por eso se ha animado a combinarlo con unas botas de suela track que son pura tendencia este otoño y, de paso, le ha añadido un jersey de lúrex en color verde por debajo de la prenda principal de modo que se vea más el efecto chaleco que pretende conseguir el mono y, de paso, aporte un toque brillante al conjunto.

Y si te estás preguntando dónde se puede comprar el mono de Nuria lamentamos tener que decirte que, aunque Zara lo tenía disponible hasta hace muy poco, ahora mismo se encuentra completamente agotado. Estuvo rebajado por el Black Friday de 79,95 euros a 47,95 euros, motivo más que suficiente para que en solo unas horas el stock haya desaparecido.