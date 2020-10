Este mono estampado de Nuria Roca no solo sienta bien, también es comodísimo y sirve para cualquier ocasión

Lo firma IKKS y es una gran inversión.

Ha llegado un punto en nuestra obsesión con el armario de Nuria Roca que nos ponemos una alerta en el móvil los días que sabemos que tiene cita con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Y es que no solo es que no le pillamos en un renuncio, es que siempre es capaz de inspirarnos ya sea con mezclas de colores que nos parecían impensables o con piezas que no sabíamos que creíamos iban a encajar tan bien en nuestro armario hasta que no apostó ella primero por lucirlas.

Si eres fan de la moda, ponerte delante de la televisión con la absoluta garantía de que te van a sorprender para bien es un lujo. Y eso es exactamente lo que hace la presentadora valenciana cada semana. Sin ir más lejos, lo ha vuelto a hacer con un mono de crepe azul marino ¡con estampado de tigres!

A diferencia de la mayoría de sus looks, en los que suele atreverse con distintas capas y prendas a priori antagónicas, sobre todo en lo que respecta a los tejidos y los tonos, en esta ocasión ha optado por una pieza completa, ideal para esos días en los que sabes que toca arreglarse pero lo último que te apetece es ponerte un vestido.

El mono en cuestión, un diseño de la firma IKKS, tiene todo lo bueno de este tipo de prendas, que equilibran como pocas el confort con la elegancia, pero tiene también detalles propios de ropa más informal, como el mencionado estampado de tigres en color blanco. Gracias a este, que le rebaja formalidad al mono, puedes combinarlo como Nuria Roca, con zapatos de tacón, pero también en clave más relajada, con unas deportivas blancas, por ejemplo.

Si te gusta tanto como a nosotras y quieres echarle un vistazo con detenimiento, puedes encontrar el mono en la tienda online de la firma francesa, donde se vende por un precio de 225 euros.

La prenda incluye el cinturón con el que Nuria Roca lo ha lucido en televisión, gracias al cual puedes estilizar tu figura al ceñirse más a la cintura de modo que se ajuste a cada cuerpo y estilice al máximo.