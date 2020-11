Laura Matamoros y Cristina Pedroche, unidas por el mono de moda en Instagram, que además está rebajado

Es el mono viral que a todas enamora.

Woman.es

No hay prenda más versátil y que un mono y de eso sabe mucho Laura Matamoros, que ya tiene el mono viral en sus manos. Está claro que Laura Matamoros se ha convertido, pasito a pasito y sin grandes estridencias, en todo un icono de estilo. La hija de Kiko Matamoros y sobrina de la modelo Mar Flores ha sabido hacer de Instagram su mejor escaparate para abrirse paso como 'influencer' y ha conseguido que sus looks sean alabados por miles de personas. No es para menos ya que Laura está a punto (más o menos) de llegar el millón de seguidores en dicha red social.

-Laura Matamoros tiene la blusa 'cropped' con nudo más bonita de la nueva colección de Zara.

-Laura Matamoros ha puesto el ojo en las botas claves del otoño de Zara que podrás comprar sea cual sea tu presupuesto.

'Followers' que no solo se interesan por su intensa vida personal, sino que también siguen ansiosos sus descubrimientos 'fashion'. Y es que es innegable que Laura Matamoros se está convirtiendo, pasito a pasito, y gracias a sus elecciones estilísticas en todo un icono de estilo. De hecho, en más de una ocasión los conjuntos que luce se agota y mucho nos tememos que eso va a pasar con el mono negro que le acabamos de fichar en una de sus últimas fotos de Instagram y que ya podemos decir que es un mono viral.

Y, ojo, que esta vez no es de Zara ni de Mango, sino de la firma de María Pombo, Name The Brand. Se trata de un mono negro, de estilo biker y efecto piel, que está a la venta en la web de la firma de influencer por 89,95€, aunque su precio fuera del Black Friday es de 99,95€.

Hoy mismo se lo hemos visto lucir a Cristina Pedroche y hace unos días a María Pombo. ¿Quién lo lleva mejor? Para nosotras, todas son DIVINAS.