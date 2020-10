Más allá del de punto, el chaleco (en todas sus interpretaciones) es la prenda estrella de la temporada y estos son los mejores looks vistos en pasarelas, calles e Instagram

Hemos recopilado 10 chalecos (de traje, maxi, estampados, con estilo masculino...) para que tú también te sumes a la tendencia del otoño 2020.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Lo anunciaron las pasarelas de otoño-invierno, el 'street style' lo corroboró y ahora lo confirman las chicas con más estilo de Instagram: ¡el chaleco va camino de convertirse en la prenda más buscada de la temporada!

Ya te avisamos del auge de los chalecos de punto, la pieza tendencia que ha conquistado a las expertas en moda y que estará por todas partes en los próximos meses; sin embargo, el repertorio visto en los últimos tiempos nos hace confirmar que hay vida (y 'lookazos') más allá: chalecos de traje, de largo maxi, de estilo masculino... ¡todas sus versiones darán mucho que hablar esta temporada!

Los desfiles celebrados en las capitales de la moda son el mejor escaparate de todas las posibilidades que ofrece esta prenda, todavía poco explotada en el armario femenino. Lo vemos como tercera pieza de los trajes más clásicos en The Row, Dolce & Gabbana o Burberry, jugando con el 'layering' (o el arte de vestir a capas) en Louis Vuitton, Rodarte o Celine, y en su interpretación más 'casual' en la propuesta de Christian Dior.

Tal es su éxito que, a estas alturas de la temporada, no queda una firma 'low cost' o 'high street' que no cuente con algún chaleco en su nueva colección: Mango, Zara, Adolfo Domínguez, Sandro o Asos tienen algunos de nuestros diseños favoritos. Y, por supuesto, las 'influencers' e 'it girls' ya han empezado a lucirlos en Instagram, convenciendo a sus miles de seguidores de que incluyan este tipo de prenda en su armario.

¿Necesitas inspiración para llevarlo? La fórmula más repetida es también la más sencilla, pues solo necesitas combinar tu nuevo chaleco con una camisa o camiseta blanca ¡y voilà! un 'outfit' perfecto para el día a día. Si quieres un resultado más sofisticado, llévalo bajo un traje sastre de chaqueta y pantalón y, si no te atreves con los cortitos, prueba con un maxichaleco pues, además de estar a la última, estilizan un montón la silueta.

¿Lo mejor? Que todo apunta a que el reinado de los chalecos va para largo y se adaptará a las futuras temporadas, por lo que si decides hacerte con uno, podrás llevarlo sobre camisetas en los meses de entretiempo y sin nada por debajo, a modo de top, cuando suban las temperaturas. ¡Una compra que no falla!