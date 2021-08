El mono de Oysho que podrás utilizar incluso si estás embarazada

Si estás buscando una de estas prendas que han vuelto a nuestras vidas pero una versión fresca y ligera que te acompañe a diario si estás esperando un bebé, no encontrarás nada más cómodo.

Julia García

El peto ha vuelto a nuestras vidas como un huracán. Por sorpresa, ha trastocado todos nuestros planes porque no contábamos con volver a enamorarnos de esta prenda y menos aún que la llevaríamos no solo en looks desenfadados sino incluso en clave más formal.

En formato vaquero es como más nos lo hemos encontrado pero las versiones que esta temporada aparecen en las diferentes firmas son de lo más variopintas. Con cuadros vichy, en múltiples colores, de cuero, con flores... de entre todos ellos hemos encontrado nuestro favorito en el más sencillo: el de lino.

No hay nada mejor que un mono así para sobrellevar los días de calor porque, además de dar un juego increíble en función de con qué lo combines (o incluso si decides llevarlo solo), el confort que ofrece es insuperable. Tanto, que incluso es el favorito de muchas mujeres durante el embarazo por el espacio que deja libre en la zona de la barriga. Especialmente este de Oysho que con su color beige es perfectamente adaptable a varios contextos.

Pertenece a la colección loungewear que la firma sacó a comienzos de temporada y que estaba repleta de relajadas camisas, vestidos, kimonos y pantalones tan apetecibles como este mono ya que todos ellos tenían el lino como tejido principal.

Dado que ha estado tantos meses entre sus propuestas y cuenta con tantas ventajas para ofrecer seguro que no te extraña que te digamos que esta prenda está completamente agotada en la tienda online de la marca. Pero que no cunda el pánico porque navegando por la web hemos encontrado otras opciones muy similares que seguro te convencen.

Hay dos versiones cortas, una en negro y otra caqui, ambas 100% lino que ofrecen idéntica sensación de frescura y comodidad; y si lo que prefieres es uno largo has de saber que existe uno de lo más versátil en un tono gris antracita que a diferencia de los anteriores está confeccionado en algodón. Un detalle que no debería importarnos si tenemos en cuenta que así podremos seguir utilizándolo también durante el otoño.

El precio de este último es de 25,99 euros y puede darnos tanto juego que no se nos ocurre una pieza mejor a la que dar la bienvenida a nuestro armario.