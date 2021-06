El color del peto de María F. Rubíes que te hará desterrar la versión vaquera de toda la vida

El color de este peto de María F. Rubíes es, según confiesa, uno de sus favoritos. Y a partir de ahora y después ver la versión renovada de esta prenda, creemos que también va a ser uno de los nuestros.

María Viéitez

El peto es una de las prendas estrellas del verano. Es cómodo, fresco, fácil de combinar con muchas prendas y en muchos looks y, además, tiene una historia que contar. El peto vaqueros es una prenda que siempre triunfa, lo que no sabíamos es que esto también podía pasar cuando se tratase de colores más 'complicados' y no del tono azul vaquero al que estamos acostumbrados. Pero María F. Rubíes (@mariafrubies) nos ha convencido de que, a veces, los colores más inesperados son también los más interesantes.

El peto fue ideado por el fabricante y empresario alemán Levi Strauss con la intención de facilitar un uniforme resistente y asequible para los mineros, y fue en torno a 1912 cuando comenzó a comercializarse bajo el nombre de "Levi's pants". Así, los petos fueron uno de los motivos por los que la marca Levi's es hoy mundialmente conocida y también una de las prendas que sustentan su fama.

Después de cumplir su cometido con el colectivo minero, los petos se colaron en los armarios del público general hasta convertirse en la década de 1970, y en parte gracias a la cultura hippie, en una prenda necesaria en cualquier fondo de armario.

Y es que los petos son hoy una prenda básica que vive su mejor temporada durante el verano. De hecho, desde la llegada de la primavera, las marcas comienzan a lanzar sus propuestas de cara a los meses de calor. Y hemos de decir que es ahora, en pleno verano, cuando hemos encontrado, gracias a María F. Rubíes, el peto que te robará el corazón y por el que te planearás desterrar la versión vaquera azul de toda la vida.

Se trata de un peto corto en color malva, quizás uno de los tonos más favorecedores para el verano por lo bien que combina con las pieles bronceadas y los colores vivos que acostumbramos a vestir en esta temporada.

Para aprovechar esta gran ventaja del color de su peto, María F. Rubíes lo ha combinado con uno crop top naranja y malva sin mangas y un bolso bandolera en el mismo tono de morado.

Una de las grandes virtudes de esta prenda tan fresca y veraniega es que también es muy versátil. Una idea estupenda es combinarlo con camisas 'oversize' o blusas y camisetas retro que te den el aire setentero con el que homenajear a la Rachel más estilosa de 'Friends'.

Por todo esto (y porque María F. Rubíes nos ha convencido) apostar por colores poco convencionales es una fantástica idea cuando se trata de los petos.

Para completar el look, la 'influencer' española se ha decidido por una de las sandalias de su colección para Genuins (@genuins) en color naranja neón que puedes encontrar en la página web de la marca por 49,90 euros.