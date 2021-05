Alba Díaz nos ha enseñado la mejor fórmula de llevar un peto vaquero de Zara este verano

Toma nota de cómo combinar un peto vaquero porque como Alba Díaz va a ser la manera en la que lo luzcas esta temporada en cualquier ocasión.

Julia García

El peto vaquero es una de esas prendas que en la teoría gusta a casi todo el mundo pero que luego pocas personas se atreven a incluir en su armario de forma activa. Un grupo importante no lo hace por cuestiones prácticas, ante lo que poco podemos aportar. En cambio, sí tenemos algo que decir a aquellas mujeres que no le ven soluciones estéticas de su gusto; dicho de otro modo, que no saben cómo sacarle partido a la prenda en cuestión. Para todas ellas, tenemos un mensaje: mirad el último look de Alba Díaz. Spoiler: ¡todo es de Zara!

La influencer nos ha sorprendido con una foto publicada en su perfil de Instagram en la que posa con un peto denim de la firma gallega de aire clásico. Azul desgastado, corte recto y suelto, bolsillo frontal en el pecho... todos los requisitos que le pedimos a esta prenda.

Pero si algo nos gusta mucho del outfit que propone la hija de Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés' es cómo acompaña al peto, con un look de inspiración vintage, de aire campestre y romántico al mismo tiempo.

Con sencillez y muy buen gusto, pero al mismo tiempo con un toque original, distinto a la forma más habitual de combinar un peto denim (con camiseta blanca). Así es la fórmula del éxito para sacarle partido al peto que nos ha enseñado Alba Díaz. Y todo ello sin necesidad de buscar más allá del catálogo de Zara, como decíamos antes.

En vez de apostar por una camiseta, la joven andaluza ha optado por una camisa con bordado perforado cuyo aire delicado le aporta matices muy distintos a los habituales al peto vaquero, exactamente igual que el impacto positivo que tienen en el look las sandalias planas de nudo con las que pone la guinda al outfit la influencer.

Tres años después de que se llevaran con fuerza, este tipo de calzado veraniego vuelve a ser tendencia para alegría de todas las que seguimos la moda porque además de cómodas no pueden ser más originales y bonitas.

Tanto las sandalias como el peto y la blusa de Alba Díaz están disponibles en la tienda online de Zara, de modo que estás a tiempo de calcar su outfit por poco más de 100 euros: 39,95 euros cuesta el peto, 35,95 euros las sandalias y la camisa, 29,95 euros. A esta última la podrás sacar partido todo el verano si la llevas también con un short vaquero anudada a la altura del ombligo, tal y como propone el sello gallego por que la inversión en cualquiera de las piezas es la mejor de las ideas.