Mery Turiel tiene el vestido de invitada perfecto para tus próximos eventos

Con flecos de pedrería. ¿Se te ocurre algo más deslumbrante?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La temporada de bodas, bautizos y comuniones viene de la mano de la primavera que, aunque no lo creas, llegará antes de que te des cuenta. Si tú también tienes un evento especial anotado en tu agenda y todavía no has encontrado el vestido de invitada perfecto, estás de enhorabuena porque Mery Turiel nos ha descubierto el más espectacular.

La influencer está al día de todas y cada una de las tendencias que llegan al 'street style', pero también nos tiene acostumbradas a verla lucir vestidazos que son dignos de alfombra roja, como el diseño de lentejuelas doradas que arrasó en Navidad o ese vestido negro con lazo XXL incorporado. Y es que, la valenciana cada vez se supera más con sus estilismos y, por ello, tenemos que confesar que se ha convertido en toda una fuente de inspiración en lo que a looks de invitada se refiere.

Mery Turiel nos ha mostrado, a través de su último post de Instagram, el vestido perfecto de invitada que no hace más que recordarnos al que lució Chiara Ferragni en la premiere de su docuserie de esta semana en Los Ángeles, pero mucho más barato.

Se trata de un minivestido en color azul con flecos de pedrería cosidos a mano sobre una malla. ¿Y lo mejor? Que no se transparenta absolutamente nada por lo que, además de llevar un vestidazo, irás comodísima.

El diseño cuenta con tirantes finos y la espalda al aire, por lo que resulta ideal para llevar a una boda veraniega, por ejemplo, o incluso en un evento de primavera con una blazer lisa por encima.

Al contar con ese corte en la espalda, Mery Turiel también nos descubre con qué peinado lucir este vestidazo. La 'it girl' apuesta por un sencillo moño despeinado. Y, a modo de calzado, lleva sandalias tobilleras de tacón en color crudo.

El vestido pertenece a la línea 'Crystal Collection' de Womance, en concreto es el modelo 'Indigo blue Crystal dress' y tiene un precio de 359 euros. Ahora mismo lo puedes encontrar en la web de la marca en azul (como el de Mery), en dorado, en plateado y en color perla. No obstante, y teniendo en cuenta el valor de la exclusividad al que tanto hace referencia la firma, solo se han fabricado 100 unidades de cada modelo. Por lo que si quieres uno, tendrás que volar.