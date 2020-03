El mensaje de amor de Meghan Markle al príncipe Harry oculto en su collar

Meghan Markle adora las joyas personalizadas, pero en esta ocasión ha aprovechado para enviarle un mensaje público al su marido, el príncipe Harry.

Woman.es | N.R.

Meghan Markle ha vuelto al Reino Unido tras el Megxit que protagonizó hace unos meses al anunciar que abandonaba, junto en príncipe Harry, la familia real británica, con "todas sus consecuencias". Es la primera vez que Meghan vuelve a Londres tras anunciar que se emancipaba económicamente de la realeza y se trasladaba a vivir a Canadá.

La agenda de los todavía Dueques de Sussex ha sido muy apretada durante los cuatro días que han permanecido juntos en el Reindo Unido (el príncipe Harry había llegado unas semanas antes). Una entrevista con Jon Bon Jovi o la inauguración del museo del motor de la mano de Lewis Hamilton se colaron en la agenda de Harry, mientras que Meghan acudió al National Theatre y visitó la escuela Dagenham. Además acudieron juntos al Mountbatten Festival en el Royal Albert Hall y celebraron juntos el día de la Commonwealth con la Reina en la Abadía de Westminster.

Para estas citas, Meghan recuperó el estilo chic al que nos tenía acostumbrados y volvió a enloquecer a las 'meghanadictas' al agotar una blusa blanca con mangas abullonadas de TopShop en cuestión de horas. El imponente look rojo con capa que lució en el Royal Albert Hall de Londres y el deseado vestido azul eléctrico de silueta lápiz, firmado por Victoria Beckham, con el que conquistó a los asistentes de Mansion House.

Pero no todo fueron sus looks, Meghan eligió para su visita a la National Theatre gallery un colgante diseñado por Sophie Lis que responde al nombre de 'Love pendant'. El colgante hace referencia a un poema francés sobre el amor verdadero y duradero, ¿un guiño al príncipe Harry? Al parecer, sí. La diseñadora ha comentado que el mensaje pertenece al poema 'The Eternal Song', una oda del poeta francés del siglo XIX Rosemonde Gérard que significa "Cada día te quiero más, más que ayer y menos que mañana". Así mismo, durante su visita a la escuela Dagenham, Meghann eligió un trébol de cuatro hojas como un "símbolo de la buena suerte".