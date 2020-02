Meghan Markle utiliza un spray para dar volumen al pelo y conseguir esas ondas deshechas que tanto nos gustan (y sabemos dónde comprarlo)

Y además te servirá como champú en seco. ¿Qué más se puede pedir?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Desde que la figura de Meghan Markle llegó a nuestras vidas gracias a su papel protagonista en una de nuestras series favoritas, 'Suits', y, por supuesto por su matrimonio con el príncipe Harry, nuestras miradas no pueden dejar de observarla.

Meghan no solo se ha convertido un icono en el mundo de las tendencias de moda (sus estilismos no pueden ser más elegantes e inspiradores), sino que también es todo un referente 'beauty'. ¿Quién no querría lucir su fabuloso cutis? Y lo que es mejor... ¿Quién no desea su preciosa melena?

Podríamos estar horas y horas hablando del cuidado de la piel de Meghan Markle, y prometemos hacerlo en otro momento. Pero hoy sí podemos ayudarte a conseguir su voluminoso cabello ondulado porque, efectivamente, hemos averiguado su secreto para conseguir esas ondas deshechas que tanto nos gustan.

Tranquila, no venimos a hablarte de métodos imposibles con rizadores, ni técnicas profesionales con las planchas. El truco de Meghan es mucho más sencillo que todo eso (y más sano para nuestro pelo, afortunadamente). Se trata de un producto capilar perfecto para dar volumen. Quédate bien con el nombre: Oribe Dry Texturizing Spray.

En una entrevista a Birchbox Magazine, la propia Meghan confesó su truco para que su melena estuviera voluminosa y se mantuviera firme durante el largo rodaje de los capítulos de 'Suits': "Cuando mi cabello se siente un poco pesado, Suanne, mi artista de cabello en el set, me hace inclinarme hacia adelante mientras rocía un poco de Oribe Dry Texturizing Spray, y luego me hace 'voltear hacia atrás' para darle a mi cabello un poco más de rebote".

Se trata de un spray sin parabenos ni sulfatos que puedan dañar nuestro cabello y, además, es totalmente 'cruelty-free'. Si hasta aquí te está gustando tanto como a nosotras, atenta a lo que viene porque tiene una doble función: además de ser un producto de peinado que aportará volumen y fijación al cabello, también funciona como champú en seco. Sí, dos en uno.

El spray está formulado con cristales de zeolita que absorbe la grasa del cabello, por ello funciona como champú en seco; con extracto de jengibre, que aporta el brillo y volumen.

¿Y lo mejor de todo? Que se vende en Amazon por 55 euros. ¿Qué más necesitas?