Champán en el pelo para conseguir ondas naturales, el truco que nos ha dejado loquísimas y otras teorías para tener pelazo

Parece que debes olvidar tus productos habituales y sustituirlos por esta espumosa bebida.

Aida Ortega | Woman.es

Coge tu botella de champán y póntela sobre la melena para conseguir un pelo con ondas naturales. ¿Locas? Para nada, pues se trata del último truco que hemos descubierto en internet y, como buenas personas, vamos a compartirlo contigo.

En el mundo de la belleza varias son las cuestiones que se plantean de manera constante. Basta que eches un vistazo a tu grupo de amigas, ya que a menudo los piropos sobre ellas seguro que se dirigen al cabello. Y es que todas queremos presumir de "melenón", aunque esto es algo que no siempre resulta sencillo de lograr.

Por este motivo, y al buscar cómo conseguir ondas naturales en el pelo, aparecen infinitas posibilidades y muchos mitos de lo más peculiares para presumir sin esfuerzo de un bonito peinado. No lo niegues, tú también has deseados ese aire despeinado pero cuidado.

Las hay que en los tutoriales muestran cómo con un simple movimiento con las tenacillas puedes presumir de bucles. O con solo hacerse una trenza por la noche, amanecen cual princesas. También vemos otras opciones más arriesgadas como utilizar una botella de plástico y el calor de un secador. Incluso conocemos a gente que, enamorada de su cabello al salir del mar, guarda agua salada en frascos para utilizarla a lo largo del año. No juzgaremos a nadie, pues nos parece una idea a la que podríamos apuntarnos fácilmente. ¡La playa en la ciudad!

- El spray "para el rostro" que Jennifer Aniston utiliza en el pelo para conseguir ondas deshechas

- Los ocho cortes de pelo que querrás copiar este otoño (y las claves para saber si te quedarán bien

Justamente, lo último que hemos descubierto está relacionado con la sal, aunque más bien se trata de una alternativa. No vamos a hablarte de un producto 'beach waves' que encuentras en tu tienda o página web de belleza preferida, sino de otro que consigue el mismo efecto: el champán. Algo ideal en esta fechas navideñas y que crea un pelo con ondas naturales de una forma muy sencilla y rápida.

Tal y como Elena Doukas, diseñadora de Garreth Leight, confesó al portal online intothegloss.com: "Los sprays de agua de mar me resecaban mucho el pelo. Mi profesora de francés me recomendó utilizar esta bebida". Y ella lo hace todos los días, pues mezcla un poco de champán con aceite de azahar, para que no huela como si acabases de pegarte una juerga, y lo rocía sobre el cabello para que este adquiera cuerpo y coja textura.

Vale, suena a locura pero incluso existe una firma que tiene una propuesta con esta espumosa bebida. Se llama Cuvée puedes encontrarlo en Revolve a un precio de 40 euros.

Nos han entrado unas ganas locas de probar este peculiar truco para las ansiadas ondas naturales en el pelo. Al menos ya tenemos excusa para comprar una botella de champán.